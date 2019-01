Primaria Capitalei: Construcţia Spitalului Metropolitan merge înainte

"Primăria Capitalei dezminte ferm informațiile eronate privitoare la o eventuală blocare a proiectului privind construcția Spitalului Metropolitan, lansate în spațiul public de către politicieni din Opoziție preocupați doar de propria imagine și preluate în presa online fără o minimă verificare. În ciuda zvonurilor alarmiste, realizarea acestui obiectiv de investitii se desfasoara conform graficului, nu exista blocaje sau intarzieri in ceea ce priveste realizarea acestui obiectiv de investitii", a anunţat Primăria Capitalei, într-un comunicat de presă.

Mai mult decat atat, relocarea Autobazei Societatii de Transport Bucuresti (STB SA), situata in Soseaua Pipera nr. 55, sector 2, se va realiza in timp util si nu influenteaza etapele de realizare a Spitalului Metropolitan, mai precizează Biroul de presă al PMB.

Proiectul Spitalului Metropolitan va ingloba nu numai un spital, ci si spatii de cazare pentru rezidenti, imobile de locuinte pentru doctorii tineri, spatii hoteliere pentru pacienti si pentru familiile acestora, sisteme de transport pentru pacientii veniti din tara sau din strainatate, cresa si gradinita pentru copiii personalului medical, sali de cursuri si conferinte, mai precizează reprezentanţii Primăriei Capitalei.

"Primaria Capitalei și Primarul General nu se intimideaza in fata unor astfel de atacuri josnice si vor continua sa informeze cetatenii de fiecare data, cu promptitudine, in legatura cu stadiul in care se afla obiectivele de investitii asumate de actuala administratie", se arată în încheierea comunicatului.