Primăria Capitalei cumpără 25 de ventilatoare şi un computer tomograf mobil pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID 19

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a hotărât, vineri, într-o şedinţă extraordinară, redistribuirea unor sume în bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) în vederea achiziţionării unor echipamente medicale esenţiale în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2.

"Vom achiziţiona de urgenţă 25 de ventilatoare şi un ansamblu mobil Computer Tomograf (CT) dotat cu un modul de inteligenţă artificială capabil să depisteze cazurile de infectare cu noul coronavirus. Acest aparat ultraperformant este capabil să realizeze câteva sute de teste pe zi", a declarat Gabriela Firea, citată în comunictul PMB.

Depistarea infectării cu SARS-COV 2 este posibilă în urma efectuării unei tomografii computerizate la plămâni, iar apoi, cu ajutorul unui soft special, datele sunt analizate şi rezultatul se dă în timp record.

Sumele alocate pentru ansamblul mobil de CT, cu modul de inteligenţă artificială, sunt de 4.200.000 lei, iar cele pentru cele 25 de ventilatoare mecanice sunt de 4.875.000 lei.

"În momentul în care nu reuşim să facem mai multe teste, dacă nu este posibil testare în masă ca în Germania, măcar pentru anumite categorii (...) sunt vitale testele. Am lansat o comandă de 6.000 de teste pentru cadrele din spitalele care aparţin de Primăria Capitalei şi pentru angajaţii din transportul public în comun, termoficare, iluminatul public şi serviciile sociale. Toate aceste servicii sunt vitale şi trebuie să continue. Primele teste vin în perioada 13-15 aprilie şi după Paşte se pot demara aceste teste, iar cele care sunt pentru angajaţii din serviciile vitale imediat cum vin aceste comenzi. Noi nu am cumpărat niciun test din acela rapid care este contestat, care poate să dea erori, ci am lansat comenzi doar pentru testele care se realizează în aparatele Real Time PCR, patru dintre ele au fost achiziţionate în Bucureşti în timpul acestei pandemii", a afirmat Gabriela Firea vineri seară, într-o intervenţie la Antena 3.

Aceasta a precizat că pe lângă cele 6.000 de teste PCR dedicate cadrelor medicale sunt separate, vor fi achiziţionate alte 3.000 de teste pentru angajaţii din serviciile vitale, Poliţia Locală şi asistenţii sociali, anunţând totodată că primăria continuă proiectul prin care peste 10.500 de locuitori din Bucureşti vor fi testaţi cu teste de tip antigen şi anticorp.

Firea a anunţat, de asemenea, că a fost comandat computerul tomograf cu un soft "extraordinar de inteligent care spune pe loc" dacă un pacient este sau nu infectat cu noul coronavius.

"Acest computer tomograf este mobil şi durează foarte puţin să se realizeze o astfel de analiză, practic se pot face 500 de analize pe zi şi nu este nevoie ca suplimentar să se mai consume şi test PCR", a mai afirmat Gabriela Firea.

Firea a catalogat drept "destul de firave" măsurile luate de Guvern pentru sprijinirea mediului economic şi a apreciat că epidemia va dura mai mult decât s-a estimat iniţial.

