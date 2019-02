Primaria Capitalei, despre BANII alocaţi echipei de handbal CSM Bucureşti. "Este cel mai mic buget dintre cluburile din Final 4!"

Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:

Capitala a avut, in anul 2018, bugete alocate strazilor, reducerii poluarii si salubrizarii, de zeci de ori mai mari decat sumele alocate CSM Bucuresti.

Echipa de handbal a CSMB, este, in ultimii ani, o echipa in Top 4 Europa. CSM Bucuresti are cel mai mic buget dintre cele 4 cluburi care s-au calificat anul trecut in Final 4 Champions League.

Investitiile municipale in sport aduc populatiei beneficii pe termen lung in materie de sanatate, fiind un domeniu despre care nu se poate vorbi strict in termeni de investitie si profit

Articolul publicat pe site-ul ProSport si preluat de alte redactii realizeaza o comparatie eronata intre bugetul CSM si bugetele alocate de PMB altor domenii, precum strazile, reducerea poluarii si salubrizarea.

Precizam ca bugetul alocat tuturor strazilor din Bucuresti nu este cel mentionat in articolele respective. Astfel, Primaria Capitalei administreaza doar o parte dintre strazile existente in Bucuresti, asadar bugete destinate arterelor din Capitala se regasesc si la sectoare. In plus, subliniem ca bugetul alocat strazilor nu se rezuma la cel gestionat prin Administratia Strazilor.

Astfel, o serie de investitii de amploare (destinate dezvoltarii orasului si fluidizarii traficului, deci nu doar pentru reparatii si intretinere) se realizeaza in cadrul proiectelor de modernizare, supralargire si constructie a unor noi artere, intersectii si pasaje, proiecte care au valori insumate de sute de milioane de euro, asadar de zeci de ori mai mult decat bugetul alocat CSM.

Bugetul alocat poluarii insumeaza, de asemenea, sute de milioane de euro. Acesta reprezinta de fapt insumarea bugetelor tuturor proiectelor cuprinse in Planul Integrat pentru Calitatea Aerului, asadar include bugetul de peste 200 de milioane alocat infrastructurii rutiere, dar si bugetul de circa 100 de milioane de euro alocat achizitiei de autobuze noi (ca masura de reducere a traficului si descurajare a transportului auto individual, prin imbunatatirea conditiilor de transport public in comun).

In ceea ce priveste salubrizarea, in articol este acuzata municipalitatea pentru sumele mici alocate, insa autorul nu cunoaste sau 'uita' sa informeze cititorii ca acesta este un serviciu finantat de sectoare. Gestiunea serviciilor publice din acest domeniu este realizata la nivelul sectoarelor, conform legislatiei in vigoare, ca urmare sumele se regasesc in bugetele Primariilor de sector. Pentru o reala comparatie, ar trebui insumate alocarile pentru salubrizare prevazute in bugetele sectoarelor Municipiului Bucuresti. Va asiguram ca, insumand aceste cifre, vor rezulta sume destinate salubrizarii care depasesc cu mult bugetul CSM Bucuresti.

Referitor la Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, facem mentiunea ca acesta este un club care a crescut an de an, de la infiintare, atat ca numar de sportivi legitimati, cat si ca numar de copii la Centrul de Copii si Juniori, dar si ca numar al compartimentelor sportive (14, in prezent). La finalul anului 2018, Clubul avea 371 de contracte de activitate sportiva si 1.879 de copii.

Bilantul performantelor sportive din anul 2018 vorbeste de la sine si credem ca cititorii dumneavoastra trebuie sa fie informati despre acestea: Handbal feminin: Cupa Romaniei, Liga Na?ională, locul III in Final 4 Liga Campionilor, Volei feminin: Cupa Romaniei, Campionatul Romaniei, Calificare in Liga Campionilor, Rugby: Cupa Romaniei, Cupa Regelui, Tenis: Campioană Nationala pe echipe, Seniori ?i Senioare , Moto: Titlul de Campion National (individual) si Campion European BMU, Dans Sportiv: Medalie de bronz la Campionatul Mondial, Judo: Locul 4 in Liga Campionilor (echipe), Nata?ie: 26 de medalii la Campionatul Na?ional.

Dintre sportivii de top, cu care Clubul se mandreste, ii amintim pe Cristina Neagu, Marius Copil, Irina Begu, Monica Niculescu, Andreea Panturoiu, Andrei Gag, Alina Rotaru, Adina Salaoru, Robert Muresan, Corina Peptan, Adrian Ion, fiecare reprezentand nume importante in sporturile pe care le practica.

Marirea numarului de compartimente sportive a atras dupa sine marirea numarului de sali de antrenamente pe care le inchiriem, a cheltuielilor legate de echipamente, cantonamente, medicamente si recuperare, materiale sportive. Punem la dispozitia copiilor din Bucuresti, prin Centrul de Copii si Juniori, gratuit, atat accesul in sali, cat si antrenori, echipamente si participari la competitii nationale. Toate aceste cheltuieli se regasesc in bugetul clubului.

In articolul dumneavoastra se face referire la bugetele pe care clubul le-a cheltuit in 2018, fara insa a se preciza un lucru important: intreg sportul romanesc este sustinut de la bugetul de stat si bugetele locale. Toate cluburile din Romania functioneaza din bani publici! Sunt amanunte pe care, cu buna stiinta, multi formatori de opinie le "omit" din dorinta de a scoate in evidenta cu totul alte lucruri, mai putin performanta sportiva sau eforturile cluburilor de a creste generatii de copii sanatosi, prin programele pe care le desfasoara.

In ceea ce priveste declaratia unui "specialist din handbalul romanesc" pe care il citati, cand vorbim despre bugetul echipei de handbal ca fiind in top 4 din Europa, va reamintim ca CSM Bucuresti este in ultimii ani o echipa in top 4 Europa. Si pentru a informa corect publicul larg, precizam ca CSM Bucuresti are cel mai mic buget dintre cele 4 cluburi care s-au calificat anul trecut in Final 4 Champions League.

Noi speram ca fanii handbalului romanesc si al sportului, in general, sa faca distinctie intre performanta sportiva, educatia copiilor si promovarea sportului si atacurile la adresa acestui domeniu, care nu au legatura, de fapt, cu sportul. Ne mentinem invitatia adresata fanilor CSM Bucuresti, ca si presei sportive, de a fi prezenti in numar cat mai mare la competitiile in care echipele si sportivii Clubului participa, de a trata sportivii cu profesionalism si respect, inclusiv prin publicarea de informatii netrunchiate, si de a promova performanta si sportul romanesc.

CSM Bucureşti, BUGET URIAŞ din BANI PUBLICI. SUMĂ-RECORD de 70 de milioane de lei de la Primaria Capitalei

CSM Bucureşti s-a calificat de fiecare dată în Final 4 în ultimii trei ani, iar în 2016 a cucerit EHF Champions League.