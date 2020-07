Primăria Capitalei explică de ce nu a fost apă caldă în sectoarele 2 şi 3 şi asigură că nu se va plăti apa rece la preţ de caldă

Luni, Primăria Capitalei, prin directorul Termoenergetica, a explicat pentru Hotnews cărui fapt i s-a datorat oprirea apei calde, spunând că aceasta a survenit în urma intrării în revizie totală a unuia dintre distribuitori.

"CET Sud a intrat într-o revizie totală. În ultimii ani și când intra în revizie, puteam să trecem cu apă prin acea incintă. Era o cale de a ajunge în Sectoarele 2 și 3. Intrând în revizie totală, practic acea cale s-a închis. Rețeaua de termoficare este ca o pânză de păianjen de 1000 de km, iar în acest moment am doar două intrări - CET Progresu și CET Vest. Ce nu înțelege lumea este că apa trebuie să se și întoarcă, practic îmi vine apă din două puncte și se duce în 1023 dar trebuie să se și întoarcă în aceste două puncte. Aceste operațiuni necesită anumite presiuni și debite. Ținând cont și de vechimea rețelei și faptul că CET Pipera și CET Titan au dispărut, apa caldă nu mai ajungea în Titan. A fost nevoie să mai realizăm o bretea și să oprim alimentarea magistralei. Lucrarea a început vineri, s-a încheiat sâmbătă noapte, dar au fost probleme și duminică, până am reușit să umplem rețeaua. Această bretea nu se mai folosea de 20 de ani. Lucrarea s-a făcut în zona Dristor, pe sub linia de tramvai", a explicat Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, pentru sursa citată.

Acesta a explicat şi absenţa unor blocuri şi zone de pe listele unde sunt anunţate avariile.

"A fost un anunț chiar când deschideai pagina. Atunci când am făcut anunțul am spus că nu va fi apă caldă pe bulevardele A, B, C și zonele adiacente fiindcă nu putem determina exact unde nu va fi apă caldă, deoarece sistemul este unul circular. În anumite zone putea să funcționeze într-un interval, în altele nu. De aceea există rubrica "Funcționare sub parametri" unde am avut zilele trecute și 16 pagini cu adrese din sectoarele 2 și 3. Eu nu pot să prevăd cu exactitate câte puncte nu vor funcționa, de aceea la trecem la funcționare sub parametri. Eu nu resping că există posibilitatea să fie omisă o stradă, dar tocmai de aceea am folosit sintagma "zonele adiacente" pentru că nu pot ști cum funcționează într-un anumit interval. Apa vine din celălalt capăt al orașului, nu am de unde să știu exact", a mai spus Burghiu.

Acesta spune că atunci când rămân fără apă caldă, cetățenii trebuie să verifice toate cele trei rubrici.

"Avaria este un termen generalist, înseamnă o defecțiune care pune în pericol funcționarea sistemului. Avem trei rubrici: avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri. De fiecare dată când nu are apă caldă, cetățeanul trebuie să verifice acele trei zone, dacă nu apare, există și posibilitatea să fie o problemă la cele 20% de puncte termice care nu sunt în sistemul electronic și atunci cetățenii trebuie să ne anunțe telefonic. Există un sistem informatic care are incluse 836 de puncte termice din 1023 și acolo vedem avariile în timp real. Mai avem 200 care nu sunt incluse în acest sistem și trebuie să se ducă un om să verifice parametri din acea zonă. Poate fi o defecțiune la pompe, de exemplu, chiar și la cele din sistem, și să nu fie apă caldă, iar noi nu știm", a mai spus Burghiu.

În ceea ce privește facturarea apei reci la preț de apă caldă, Burghiu dă asigurări că Asociațiile de proprietari vor plăti doar dacă au primit apă caldă.

"Apa rece nu se plătește la preț de apă caldă, noi nu facturăm. Există un calcul care trebuie făcut la nivelul fiecărei asociații, respectiv dacă vine factura pentru gigacalorie, presupunând că asociația de proprietari a consumat 100 de gigacalorii, am un număr de mc de apă caldă livrați. Dacă numărul de mc este mai mare, costul gigacaloriei rămâne același, dar dacă eu nu livrez, înseamnă că este zero costul. Dacă am 20 de zile în care am livrat câte o gigacalorie și 10 zile în care nu am livrat, asta însemnă că pe factură va veni costul pentru 20 de gigacalorii și costul pentru apă rece", a explicat directorul Termoenergetica.

