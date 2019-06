Primăria Capitalei vrea să reducă bugetul de cheltuieli cu 130 milioane euro la rectificarea bugetară. Reacţia Gabrielei Firea

Faţă de bugetul de cheltuieli aprobat la începutul anului, de 6,865 miliarde lei, după rectificare vor rămâne 6,257 miliarde lei, cu 608 milioane de lei mai puţin.

La începutul anului, instituţia estima venituri de 6,822 miliarde lei, iar acum, estimarea este redusă la 6,213 miliarde lei. Pe lângă salarii, alte cheltuieli importante sunt reduse de la ”bunuri şi servicii”, minus 31,1 milioane lei, din care numai bugetul pentru reclamă şi publicitate suferă o reducere de 2,5 milioane lei. În plus, bugetele alocate deplasărilor interne şi internaţionale suferă o reducere totală de 2,8 milioane lei, potrivit rectificării, scrie News.ro.

Totodată, este redus cu 10 milioane lei bugetul alocat pentru lucrările de consolidare şi reabilitare a fostului sediu din Bd. Regina Elisabeta 29-31 al Primăriei Sectorului 5, clădire monument istoric. Mai mult, este redus bugetul alocat pentru ordine publică cu 8,34 milioane lei, din care cel alocat poliţiei locale este tăiat cu 3,445 milioane lei.

Totodată, suma alocată protecţiei civile şi protecţiei împotriva incendiilor este tăiată cu 4,9 milioane lei. Un alt buget redus considerabil, minus 35,681 milioane lei, este cel alocat învăţământului. Din acesta, 8 milioane lei sunt tăiate din suma alocată construcţiei de grădiniţe.

O reducere importantă este la secţiunea ”cultură, recreere şi religie”, unde suma totală este redusă cu 90,28 milioane lei, aproape 12%. La sănătate, bugetul este redus cu 11 milioane lei, fiind afectată suma alocată Spitalului Metropolitan.

Suma alocată pentru ”locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” este redusă cu 87,25 milioane lei. Din această sumă, 26,26 milioane lei sunt reduse din bugetul alocat dezvoltării de locuinţe, iar 21 milioane lei din cheltuielile pentru reţeaua de alimentare cu apă.

Bugetul alocat subvenţiilor pentru energia termică este redus cu 300 milioane lei, 37% din total. Bugetul alocat modernizării şi reabilitării străzilor este, de asemenea, redus cu 53,6 milioane lei. Sunt reduse sumele alocate pentru modernizarea infrastructurii în Piaţa Sudului şi Piaţa Eroii Revoluţiei. De asemenea, este redus bugetul alocat pentru străpungerea Buzeşti-Uranus.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat în 10 iunie că toate oraşele şi municipiile sunt într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar şi că Guvernul României, ”cel care a fost condus de facto de fostul preşedinte al partidului”, este vinovat.Ea a anunţat că Primăria a solicitat un împrumut de la Trezorerie, precizând că speră ca miercuri să fie aprobat, ”pentru a plăti o factură la gaze”.

Ulterior, mai mulţi primari s-au întâlnit cu premierul Viprica Dăncilă pentru a încerca deblocarea situaţiei.

După ultima întâlnire, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, care este şi preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, afirma că premierul s-a angajat că banii care le-au fost opriţi administraţiilor locale pe primele trei luni ale anului să fie recuperaţi la rectificarea bugetară, care ar putea avea loc luna viitoare.

"Am avut o discuţie şi avem angajamentul doamnei prim-ministru că banii care ne-au fost opriţi în afara discuţiei iniţiale pe primele trei luni ale anului vor fi recuperaţi la rectificarea de luna viitoare sau când va fi rectificarea bugetară. Asta este cel mai important aspect şi avem şi angajamentul doamnei prim-ministru că vor da un comunicat de presă în acest sens. De asemenea, avem angajamentul doamnei prim-ministru referitor la efectele Ordonanţei 114, care a făcut ca multe dintre contractele noastre pe partea de investiţii să crească. A zis că vor analiza modalitatea de a ne compensa în vreun fel această problemă care se reflectă tot în buget", a declarat, miercuri, Robert Negoiţă, după întâlnirea reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul Viorica Dăncilă.

Gabriela Firea: Am atras atentia ca Bugetul Primariei Capitalei este masacrat

Primarul Gabriela Firea a reacţionat într-o postare pe Facebook, în care spune că a atras atenţia de mai multe ori că bugetul Capitalei va avea de suferit.

"Cand la finalul anului trecut si inceputul acestui an am atras atentia in nenumarate luari de atitudine publice, ca Bugetul Primariei Capitalei este masacrat, parca am vorbit in pustiu. Pe buna dreptate, celor din tara nu avea de ce sa le pese - au ei problemele lor -, iar cei din Bucuresti au tacut malc. Toti!

Parca luptam pentru bugetul meu personal, nu al Primariei Generale : singura care achita facturile serviciilor publice pentru toata Capitala : subventii si investitii in transport public in comun, nefacute de peste 15 ani, subventii si investitii nefacute 30 de ani pentru termificare (apa calda si caldura), investitii in 19 spitale, 300 cladiri de consolidat (in 30 de ani s-au refacut doar 20), finalizare lucrari de infrastructura incepute, demararea altora noi, absolut necesare.

Am vorbit atunci raspicat si cu argumente in legatura cu pericolul care se abate peste noi. Toti cei care ar fi trebuit sa se sensibilizeze si sa nu permita amputarea bugetului erau preocupati cu alte teme.

Opozitia mea din Bucuresti - draga de ea : fara niciun proiect, fara nicio idee, fara niciun program/plan, doar cu Jos Firea in gura! -, a profitat din plin, bucurandu-se ca ne este diminuat dramatic bugetul. Cinism politic de inalt nivel!

Acum, cand se simt din plin “roadele” semanate, si am ajuns sa ne imprumutam pentru a plati factura la gazele consumate peste iarna, si cand suntem nevoiti sa mai reducem din cheltuieli, in asteptarea rectificarii bugetare din august, brusc s-au trezit unii din visare si isi dau seama ca ce spuneam acum cateva luni nu era victimizare sau vaicareala! Ci purul adevar!

Cu o postare pe FB, cu o incurajare in presa ostila mie, cu un comentariu neavenit, nu se repara bugetul peste noapte! Ii asigur, insa, pe toti detractorii mei ca vom iesi la liman si nu vom muri, asa cum spera vajnicii “luptatori” ai formelor fara fond.

In sfarsit, pare ca au inteles pana si criticii mei cei mai absurzi - neavand alt scop si ocupatie in viata - ca, ce sa vezi?

NU Firea a condus sau conduce Guvernul!

NU Firea a condus sau conduce Ministerul de Finante!

NU Firea a condus sau conduce PSD!

Am fost printre putinii care au avut luciditatea sa spuna lucrurilor pe nume cand si PSD, si imaginea guvernului, se mai puteau reface in ochii romanilor.

Imi pare acum ca toti am fost dizidenti! Sa nu se imbete cu apa rece cei ce cred ca oamenii pot fi pacaliti. Ei stiu mai bine decat ne imaginam faptele fiecaruia dintre noi. Si dinainte de politica, si din politica!

Cum ramane cu Bugetul Capitalei, victima pedepsei politice? Sa speram ca ne primim macar acum ce ni se cuvine, nu cerem nimic in plus, nu cersim! Este dreptul bucurestenilor din impozitul pe venit! Taxele si impozitele locale se incaseaza de catre primariile de sector, nu de catre PMB.

Si rabdarea mea, si sunt convinsa ca si a bucurestenilor, este cam pe sfarsite. Iar ei stiu foarte bine cine le-a taiat bugetul nedrept si cine trebuie acum sa indrepte greseala, pentru ca are parghiile executive necesare.

Orice om de buna-credinta stie ca, daca ar fi depins de mine, cu totul si cu totul altfel stateau lucrurile!

Dar, poate nu e totul pierdut definitiv!

De cand am intrat in politica, mi s-a spus ca am curaj, ca ma pun cu cine nu trebuie, ca nu am spatele asigurat. Cred in continuare ca cea mai indrazneata forma de curaj este doar sinceritatea. Il citez din memorie pe W.S. Maugham", a scris Firea pe Facebook.