Primăria Cluj Napoca a cumpărat 12 autobuze şcolare pentru elevi pentru decongestionarea traficului

În fiecare dimineaţă micuţii sunt luaţi de acasă de autobuzul şi duşi la şcoală. Un poliţist îi supraveghează pe tot parcursul călătoriei şi se asigură că aceştia ajung în siguranţă la orele de curs.



Proiectul a luat fiinta in urma propunerilor venite din partea clujenilor, iata vorbim de o bugetare participativa . Acest proiect il putem compara cu cel vazut de multe ori in Statele Unite sau chiar in orase mari din Europa.

Proiectul este unul unic în ţară, iar scopul acetuia a fost de a descongestiona traficul la orele de vârf. Odată cu aghiziţionarea autobuzelor şcolare, sute de maşini au dispărut de pe străzile oraşului.



Proiectul cu autobuzele scolare a fost votat de clujeni in cadrul procesului de bugetare participativa. Pot sa va spun ca adresabilitatea proiectului este in jur a 2500 de elevi . Prin acest proiect intre 500 si 800 de masini sunt scoase in fiecare dimineata din zona centrala, spune primarul Boc.

Primăria a investit aproape 2,4 milioane de euro pe acest proiect, iar banii au provenit din accesarea fondurilor europene.