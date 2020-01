Primarul Bacăului, Cosmin Necula, a fost prins circulând cu viteză şi fără RCA valabil

Cosmin Necula a fost oprit în trafic la un control al actelor, în cursul zilei de duminică. Nu numai viteza excesivă era problema edilului, dar şi lipsa RCA-ului valabil. Conform sursei citate, Necula ar fi spus că nu şi-a dat seama că se află încă în localitate.

Necula a fost amendat cu 600 de lei şi a rămas certificat şi plăcuţe de înmatriculare.

„Nu am avut probleme, am fost contravenient. Am plătit amenda, asta e! Din punctul meu de vedere e o chestiune de normalitate, apropo de tot ceea ce înseamnă sancțiuni. Atâta timp cât am greșit e normal să plătesc”, a spus Cosmin Necula.

