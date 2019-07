Primarul Bacăului, trimis în judecată DNA: Îmi voi dovedi nevinovăţia în instanţă

"Am luat act de comunicatul DNA cu privire la trimiterea mea în judecată. Am convingerea că justiţia îşi va urma cursul şi îmi voi dovedi nevinovăţia în instanţă", a scris primarul Cosmin Necula pe Facebook.



Cosmin Necula a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie (sub forma determinării) la infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, într-un dosar legat de finanţarea a două asociaţii.



În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Dragoş Daniel Ştefan, viceprimar al municipiului Bacău.