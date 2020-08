Primarul Mihai Chirică propune ca liceele din Iaşi să organizeze cursuri şi sâmbăta

Autoritățile locale iau în calcul ca la materii precum Desen sau Sport, orele să se desfășcoare în prima zi de weekend, scrie Ziaruldeiași.

„Această situaţie am prezentat-o într-un cadru foarte general pentru că sunt şcoli care nu vor avea nicio problemă nici prin separarea socială, nici prin asigurarea învăţământului în schimburi şi nu vor trebui să părăsească spaţiile.

Problema este dacă tehnic se implică Direcţia de Sănătate Publică. Am avea nevoie de tot suportul Direcţiei de Sănătate Publică şi eu sunt convins că o să-l şi primim. Este un moment foarte important pentru noi românii. Este prima dată când începe şcoala într-o pandemie, prin urmare nu ar trebui să o lăsăm la cheremul cuiva. Dar ce facem cu primarii unor comune mici, care nu au bani nici măcar pentru lumină, apă sau gunoi?

Prin urmare trebuie să fie o asumare la nivel naţional şi mi se pare un act de mare responsabilitate”, explică Chirica, care a adăugat că, în opinia lui, ar fi nevoie şi de o testare periodică. „Ne gândim şi la cât costă un tratament, versus o testare periodică. Sau cât costa un test versus o carantină. Toată această comparaţie duce spre o testare periodică care cred că ar trebui făcută”, mai spune Primarul Iaşului.

Mihai Chirica explică de ce a ales PNL: Am dreptul să-mi aleg mireasa pe care o consider potrivită

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine, referindu-se la criticile privind intrarea sa în PNL, că are dreptul să-şi aleagă "mireasa potrivită", precizând că era "necăsătorit" politic, întrucât a fost exclus din PSD.

Mihai Chirica a spus, într-o conferinţă de presă, că nu se consideră traseist politic, pentru că nu a plecat din PSD, ci a fost exclus din acest partid, după ce s-a luptat cu Liviu Dragnea.

Primarul Iaşiului a afirmat că unii ar fi vrut ca el să meargă în USR sau PLUS, dar că s-a dus la PNL, pentru că aşa a considerat că este mai bine.

"Ştiu că doare că nu sunt în PLUS sau USR sau nu ştiu unde. M-am dus în PNL pentru că a fost un act de voinţă. Eram necăsătorit. Am dreptul să-mi aleg mireasa pe care o consider potrivită. Acea mireasă a fost PNL. Am ales, m-a acceptat şi m-am căsătorit cu ea pe data de 7 martie 2020, imediat după comemorarea cutremurului din 4 martie 1977. Aceasta e alegerea mea şi mi-o asum şi nimeni nu poate să mi-o conteste. M-am căsătorit cu partidul cu care am vrut eu", a declarat primarul Mihai Chirica.