Primarul Sectorul 5 candidează la funcţia de preşedinte executiv al PSD

"Daniel Florea multumeste colegilor de partid care azi au votat, in unanimitate, pentru reconfirmarea sa in functia de Presedinte al Organizatiei PSD Sector 5. Tot in unanimitate, membrii Conferintei Extraordinare au votat pentru sustinerea candidaturii Doamnei Viorica Dancila pentru functia de Presedinte al Partidului Social Democrat si pentru sustinerea candidaturii Domnului Daniel Florea pentru functia de Presedinte Executiv al Partidului Social Democrat, in perspectiva alegerilor ce se vor desfasura la Congresul PSD de la Bucuresti, in data de 29.06.2019. Organizatia PSD Sector 5 a respins (cu 65 de voturi impotriva, 2 abtineri si 14 voturi pentru) sustinerea candidaturii Domnului Robert Cazanciuc pentru functia de Secretar General al Partidului Social Democrat.

Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi-a anunţat de asemenea. candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD.