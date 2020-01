Primele declaraţii ale Simonei Halep după eliminarea de la Australian Open

Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA) a învins-o în semifinala Australian Open pe Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) cu 7-5, 7-6 şi va juca finala cu americanca Sofia Kenin (21 de ani, 15 WTA), care a învins-o surprinzător pe preferata publicului şi lidera clasamentului mondial, Asleigh Barty (23 de ani, 1 WTA).

Înfrângerea a fost cu atât mai greu de digerat pentru Simona, având în vedere că meciul a fost unul foarte echilibrat şi românca chiar a avut şansa să îl ducă în setul decisiv, conducând în actul al doilea cu 5-3 şi servind pentru meci la 5-4.

"Să pierzi așa doare mai tare, cu siguranță. Sufăr acum, trebuie să recunosc asta. Dar viața merge înainte! Cred că aș fi putut fi puțin mai curajoasă la punctele importante. Nu am făcut asta. Am fost un pic prea defensivă la acele mingi și nu am putut prelua controlul punctului. Muguruza a servit bine în momentele importante. Returul meu nu a fost grozav aiz. Cred că amândouă am făcut un meci bun, dar în final ea a fost mai puternică. În momentele cruciale ea a fost mai curajoasă decât mine", a declarat Simona Halep pentru WTA Insider.