Primele expulzări "în secret" de diplomaţi chinezi din SUA care încercau să pătrundă la o bază militară

Acesta este primul incident între cele două puteri economice mondiale la doar câteva zile după anunţarea unui armistiţiu în războiul comercial dintre acestea.

The New York Times (NYT) a dezvăluit duminică faptul că Statele Unite au expulzat ”în secret” doi diplomaţi chinezi care au încercat, în septembrie, să pătrundă într-o bază militară americană în statul Virginia. Cel puţin unul dintre ei este suspectat de autorităţile americane că este un agent al serviciilor chineze de informaţii, dezvăluie cotidianul, care citează doi oficiali americani sub protecţia anonimatului.



Ar fi vorba despre primele expulzări de diplomaţi chinezi din Statele Unite cu privire la ”spionaj” din ultimii 30 de ani. Incidentul a avut loc într-o ”instalaţie sensibilă”, în apropiere de Norfolk, în Virginia, unde se află Forţe speciale, potrivit NYT.



Cei doi reprezentanţi de la Ambasada Chinei la Washington, împreună cu soţiile lor, s-au prezentat la bordul unei maşini la postul de control al acestei baze, dar, în lipsa autorizaţiei, li s-a refuzat accesul, scrie ziarul. În loc să plece înapoi, vehiculul şi-ar fi continuat drumul în bază, sustrăgându-se controlului militarilor, dar a fost blocat până la urmă cu camioane.



Motivul acestei tentative de intruziune nu a fost clarificat. Diplomaţii chinezi ar fi invocat o eroare, dând asigurări că nu stăpânesc engleza şi nu au înţeles consemnul, lucru care nu i-a convins pe interlocutorii lor americani.



Statele Unite şi China tocmai au anunţat vineri un acord comercial preliminar după luni de încleştare şi de lovituri de taxe vamale. Însă cele două ţări îşi etalează disensiunile pe multe fronturi - de la spionajul industrial şi forţele armate şi până la campania ”antiteroristă” a Beijingului în Xinjiang şi situaţia din Hong Kong.