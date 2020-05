Primele imagini cu Elena Udrea după două luni de izolare. Cum a mers fostul ministru marţi, în faţa instanţei VIDEO

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, condamnată definitiv la şase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute" s-a prezentat marţi la Curtea de Apel Bucureşti pentru un nou termen în dosarul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, unde este judecată împreună cu Ioana Băsescu şi Dan Andronic. Udrea a mers în faţa instanţei cu mască de protecţie şi i s-a luat temperatura la intrarea în instituţie.

"Am petrecut foarte mult timp cu cea mică, astfel îşi imaginează acum că mami stă acasă non stop. Pentru mine nu a fost mare diferenţă, pentru că nu pot să zic că înainte de izolare plecam foarte mult de acasă", a spus Elena Udrea, înainte de intrarea în sediul Curţii de Apel. "Cred că s-a exagerat cu acest virus, dar nu prea aveam de unde să ştim atunci când în toată lumea părea că acest virus face ravagii. Nu aveam de unde să ştim că în România efectele vor fi mult limitate în comparaţie cu Italia sau New York", a mai spus Elena Udrea.