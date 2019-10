Articol publicat in: Justitie

Primele imagini cu vilele din Germania în care fete din România erau traficate de proxenetul implicat în bătaia din Piaţa Constituţiei

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Ionuţ Mirea, liderul rețelei de proxeneți aflat și în spatele scandalului din Piața Constituției, locuia într-o casă închiriată în Germania, aceeaşi în care mai multe fete erau traficate. Avea și o strategie, cum să scape de polițiștii care ar fi venit în control, potrivit unor surse judiciare citate de România TV. Din documentele obținute de România TV rezultă că, pe teritoriul Germaniei, Ionuț Mirea a închiriat două case destinate practicării prostituției, în localitatea Hamburg. Ambele vile erau în proprietatea unui cetățean german. Mirea locuia într-una dintre case, la parter. Convenția era ca, în cazul în care venea poliția în control, să poată ieși prin curtea din spate și să fugă, fără să fie văzut. În beciurile caselor erau ținute și bătute fetele care încercau să fugă sau care nu voiau să se prostitueze. Banii pentru chirie proveneau din ceea ce gruparea încasa de pe urma tinerelor traficate. Fiecare dintre ele obținea, zilnic, în jur de o mie de euro. În imobilele închiriate locuiau și locotenenții lui Mirea, aceștia țineau evidența clienților și a banilor încasați zilnic. loading...

