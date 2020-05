Primele teste ale vaccinului împotriva coronavirusului au fost finalizate. Următoarele faze ale studiului clinic, la sfârşitul verii

„Am observat răspunsuri ale anticorpilor care îndeplinesc multe dintre cerinţele pe care am vrea să le vedem la un eventual vaccin”, a spus dr. David Weiner, directorul Centrului pentru vaccinuri şi imunoterapie din cadrul Institutului Wistar, cu care a colaborat firma Inovio. „Putem viza lucrurile care ar împiedica virusul să găsească un adăpost sigur în organism”, a adăugat specialistul, potrivit Financial Post.

Compania Inovio Pharmaceuticals Inc a început testarea vaccinului pe oameni în luna aprilie, însă nu a primit rezultatele preliminare. În prima fază a studiului, vaccinul experimental a fost administrat unui număr de 40 de voluntari sănătoși. Aceştia au primit două doze, la patru săptămâni distanţă.

„Avem deja date privind siguranţa, iar vaccinul nostru s-a dovedit benign”, a precizat dr. Katherine Broderick, directorul Departamentului de cercetare şi dezvoltare al Inovio. „Unele persoane au prezentat o uşoară iritaţie pe braţ”, a mai spus ea.

Citeşte şi Cum va avea România acces la vaccinul anticoronavirus. Rafila: Există planuri foarte bine articulate la nivelul Ministerului Sănătăţii

După ce va primi rezultatele preliminare, compania Inovio va trimite o solicitare Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite pentru a trece la fazele următoare ale studiului clinic, probabil în iulie sau august.

Vaccinul dezvoltat de compania americană folosește o tehnologie care se concentrează pe gene aflate pe „vârful” exterior al virusului. Oamenii de ştiinţă susțin că datele obținute demonstrează activitatea de neutralizare a virusului prin utilizarea a trei proceduri de testare separate.

Autorii studiului mai precizează că au detectat anticorpi protectori în plămânii animalelor vaccinate. În urma acestei descoperiri, cercetătorii de la Inovio au început testarea vaccinului pe animale mai mari, cum ar fi iepuri şi maimuţe.