Articol publicat in: Sport

Primul anunţ făcut de medicii italieni, despre starea lui Mario Iorgulescu. Ce le-au transmis aceştia procurorilor de la Bucureşti

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mario Iorgulescu (24 de ani) s-a trezit din comă și starea lui de sănătate s-a îmbunătățit. Acestea sunt datele primite de procurorii români de la medicii clinicii din Italia, unde este internat fiul președintelui LPF. Prin ordin european de anchetă au fost cerute informații de la clinica San Raffaele, din Milano, unde este internat Mario Iorgulescu, iar conducerea spitalului a pus datele la dispoziția autorităților din România. În răspunsul trimis către autorităţile din România se arată că "În aceste momente audierea persoanei Iorgulescu nu este posibilă și prin consecință nu este permisă interacțiunea. De la internare și până acum starea sa prezintă îmbunătățiri". Procurorii au decis să nu suspende ancheta, dar nici să nu se deplaseze în Italia. Astfel, aceștia așteaptă ca starea de sănătate să-i permită lui Mario Iorgulescu să se întoarcă în România şi să fie audiat. Surse apropiate familiei afirmă că Mario Iorgulescu a fost deconectat de la aparate şi chiar este capabil să facă câţiva paşi prin salon. loading...

