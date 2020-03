Primul judeţ închis de autorităţi. În Maramureş se interzice ieşirea din casă atât ziua, cât şi noaptea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş a luat decizia de limitare a deplasărilor persoanelor pe timpul zilei, începând de miercuri şi până în 15 aprilie, obligaţiile instituite la nivel naţional în timpul nopţii urmând a fi valabile şi pe parcursul zilei. Prefectul judeţului spune că s-a recurs la aceste restricţii pentru că oamenii nu respectă distanţarea socială.

Potrivit unei hotărâri adoptate, luni, de SCJU Maramureș, măsura privitoare la vârstnicii peste 60 de ani se aplică din 25 martie.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii: Pandemia de coronavirus "se accelerează"

„Categoria cea mai vulnerabilă la infectarea cu coronavirus o reprezintă populația cu vârsta peste 60 de ani. În acest sens, se instituie un program diferențiat, pe categorii de vârstă, privind accesul maramureșenilor în magazine alimentare, hypermarket-uri supermarket-uri, farmacii.

În acest context persoanele cu vârsta peste 60 de ani vor efectua cumpărăturile necesare dimineața, între orele 7-11, urmând ca de la ora 11 și până la închiderea magazinelor, cumpărăturile să fie realizate de persoanele cu vârsta sub 60 de ani. Măsura este valabilă din data de 25 martie”, se arată în hotărâre.

De asemenea CJSU Maramureș a decis să transmită o adresă la MAI pentru verificarea accesului vehiculelor și a persoanelor care intră în județ, la toate punctele de intrare, prin constituirea de filtre operaționalizate de IPJ Maramureș, cu sprijinul Jandarmeriei.

„Organele de ordine abilitate vor stabili de unde vin aceste persoane sau unde se deplasează, dar și care este istoricul de călătorie în ultima perioadă”, se precizează în hotărârea CJSU Maramureș.

Propunerile au fost înaintate CJSU de președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Prefectul judeţului Maramureş, Nicolae Silviu Ungur, a declarat că decizia CJSU Maramureş a fost luată din cauză că, deşi informaţi, oamenii nu vor să respecte limitările privind distanţarea socială.

"După ce am făcut o analiză cu toţi factorii responsabili am ajuns la concluzia că nu s-au respectat măsurile de distanţare socială (...) avem o problemă din acest punct de vedere şi am considerat că riscul este mult prea mare şi am considerat să luăm o măsură de protecţie interzicând aceste deplasări inutile", a afirmat prefectul de Maramureş, luni seară, la Digi 24.

Acesta a precizat că oamenii vor putea merge în continuare la serviciu pe timpul zilei, cu condiţia de a prezenta o dovadă de la angajator.

"Noi încercăm să facem un lucru bun în actualul context. O măsură restrictivă, dar cu efecte benefice, sperăm noi, pentru cetăţenii judeţului Maramureş. Nu cred că nu au informaţia, au minimizat-o. Am auzit pe stradă, personal, un comentariu de genul «este o vrăjeală»", a spus prefectul.

De asemenea, persoanele vârstnice vor putea merge la magazine doar în anumite intervale orare.

"Am făcut-o în idea de a proteja cea mai expusă categorie",a mai spus prefectul de Maramureş.