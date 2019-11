Primul nume mare care refuză să antreneze naţionala României. "Este exclus în acest moment"

Întrebat ce părere are despre faptul că Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, l-a nominalizat ca înlocuitor al lui Cosmin Contra, Victor Piţurcă a răspuns: "Nu mă surprinde că m-a nominalizat, dar nu vreau să mă nominalizeze nimeni pentru că e exclus ca eu să vin la echipa naţională în momentul ăsta. Nu are rost. Eu nu vreau numai titlul cu Craiova, vreau şi rezultate în continuare.... Dar indiferent ce se întâmplă, şi dacă plec de la Craiova acum, nu e momentul să vin la naţională. Sunt alţi antrenori... cei care decid sunt cei de la federaţie, ei îşi asumă numirea. E în joc şi cariera celor care conduc FRF, pentru că atâta timp cât nu ai rezultate cu echipa naţională e foarte greu. Mai ales din punct de vedere financiar. Aşa că ei sigur analizează şi vor lua o decizie bună sper eu".

Victor Piţurcă s-a arătat deranjat de criticile presei şi ale altor antrenori a adresa lui Cosmin Contra, care, în opinia sa, a făcut lucruri foarte bune la naţională în condiţiile date. "Nu vreau să comentez de meciul cu Spania, pentru că pe mine m-a deranjat foarte mult mass-media cum s-a comportat cu Cosmin Contra. Adică şi mass-media are partea ei de vină, pentru că atunci când a venit Contra la naţională l-a dorit foarte mult. Un antrenor fără foarte multă experienţă la acest nivel din punctul meu de vedere a făcut lucruri foarte bune.

Acum, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu merită Contra tratamentul ăsta. Şi sunt foarte supărat şi pe unii antrenori, colegi de-ai lui, care trebuie să îşi vadă de echipele lor şi să îl lase pe Contra în pace. Sigur, când iei bătaie de maniera asta e vina selecţionerului, dar în acelaşi timp trebuie să şi înţelegem anumite lucruri. Naţionala e într-o reconstrucţie totală, sunt mulţi tineri pe care toţi i-au cerut. S-a crezut că după Campionatul European U21 ei pot să joace şi la nivelul ăsta. E, iată ce se întâmplă. Contra a jucat aşa cum aţi vrut, cu 5 atacanţi, a jucat ofensiv... Acum poate v-aţi convins că la echipa naţională nu poţi să joci ofensiv cu echipe valoroase. Pentru că nu poţi, chiar dacă vrei.

Cât am fost selecţioner au jucat jucătorii valoroşi şi cei în care am crezut eu. Iar rezultatele au fost, cred eu, bunicele. Era lumea nemulţumită când campioana mondială nu trecea centrul terenului de 5 ori sau cu vicecampioana europeană. Ce să mai spun? După ce am bătut Finlanda cu 2-0 era unul care spunea că îi e ruşine că e român. Dar uite că Finlanda acum s-a calificat. Iar atunci ţin minte că la Bucureşti naţionala cu Iordănescu pe bancă a făcut 1-1 in extremis, iar dacă luam bătaie era încheiată calificarea", a mai spus Victor Piţurcă.

Fostul selecţioner a menţionat că pentru prima reprezentativă va fi foarte greu în barajul Ligii Naţiunilor, ultima şansă pentru a obţine calificarea la EURO 2020. "Nu contează cu cine picăm, Scoţia sau Islanda, amândouă sunt foarte puternice. Şi noi suntem în picaj, aşa că nu o să fie uşor", a concluzionat Victor Piţurcă.