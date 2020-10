Principele Nicolae: "Bunicul meu a avut darul de a aduce oamenii împreună. În '92, mi-am dat seama că bunicul meu nu e bunicul meu"

Prinţul Nicolae a dezvăluit faptul că se afla în vacanţă atunci când i s-a retras titlul de Alteţă Regală şi că, deşi a mai avut o întâlnire cu bunicul său după acel moment, nu au discutat mai nimic pentru că el respecta deciziile bunicului său.

"Eu am fost în vacanţă şi am fost chemat în România de către Principesa Margareta. A avut loc o discuţie în cadrul căreia m-a anunţat că mi s-a retras titlul", a spus Principele.

"Pe Regele Mihai l-am întâlnit ultima oară în 2015, la ziua de naştere a bunicii mele, în Elveţia. Retragerea titlului a avut loc înainte de această întâlnire. Întâlnirea a fost ca întotdeauna, am vorbit despre lucruri personale. Totul a decurs normal, nici măcar nu am avut senzaţia că s-ar fi petrecut acel lucru (retragerea titlului -n.red.) înainte. Referitor la acest subiect, a fost o discuţie scurtă şi vagă. Eu am respectat întotdeauna orice decizie a luat Regele", a adăugat Nicolae al României.

Principele a povestit şi omentul în care a aflat că este prinţ.

"În 1992, când am venit în România, aveam 7 ani. Nu mai ţin minte tot ce s-a întâmplat în jurul meu. A fost un moment deosebit pt istoria românilor, şi pentru popor, şi pentru familia noastră. Nu mi-am dat seama ce a însemnat această vizită atunci, a durat puţin până am crescut şi am înţeles ce a însemnat regalitatea în România.

Înainte de această vizită, mi se spuneau poveşti, ca oricărui copil. Am auzit poveşti despre bunicul, despre familia noastră. Abia în 1992, când am fost cu bunicul pe balconul Hotelului Continental, am înţeles că bunicul meu nu este, de fapt, bunicul meu, că este mare. Am văzut cât de iubit a fost. Chiar dacă trecuseră mai mult de 40 de ani de când părăsise România, poporul nu-l văzuse în tot acest timp, şi totuşi el rămăsese în sufletul poporului. Ăsta a fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată. Pe la 13-14 ani am înţeles cu adevărat cine a fost bunicul. Bunicii mei îmi povesteau despre familia noastră când stăteam în Elveţia. Şi avocatul regelui mi-a povestit foarte mult despre ceea ce a făcut Regele", povesteste Principele Nicolae.

Referitor la funeraliile Rgelui Mihai, principele Nicolae a subliniat faptul că acesta a fost un dar al bunicului său, e a strânge laolaltă românii.

"Partea pozitivă a funeraliilor e că bunicul meu a reuşit să facă ceea ce a făcut toată viaţa, să strâmgă oamenii împreună, să unească ţara. Şi tinerii cred că au realizat atunci ce a reprezentat monarhia, ce a făcut bunicul meu pentru ţară", mai spune Principele Nicolae.