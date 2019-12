Prinţul Charles a inaugurat o expoziţie de fotografie despre Revoluţia din România la Institutul Cultural Român din Londra

Expoziţia redă vizual povestea Revoluţiei Române, folosind fotografii făcute acum 30 de ani la Timişoara şi Bucureşti.



Prinţul Charles a glumit cu cei prezenţi şi a fost interesat de artiştii români care vizitează şcoli din Marea Britanie în cadrul proiectului educaţional "Legacies of Courage/ Moşteniri ale Curajului", dedicat Revoluţiei Române.



La eveniment au participat membri ai comunităţii româneşti din Londra, fotoreporterul Sorin Lupşa, unul dintre autorii imaginilor expuse, cu actriţa Anamaria Marinca, precum şi parteneri britanici ai Institutului Cultural Român şi ai Ambasadei României.



Evenimentul a continuat cu proiecţia filmului documentar "After the Revolution/ După revoluţie", martor al societăţii româneşti imediat după căderea regimului comunist, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu regizorul Laurenţiu Calciu şi producătorul Rupert Wolfe Murray.



Prinţul Charles, 71 de ani, s-a îndrăgostit de România când a făcut prima vizită în 1998 şi de atunci vine în fiecare an în Viscri unde a cumpărat mai multe proprietăţi, care pot fi închiriate atunci când el nu este acolo. Perioada sa preferată pentru vizitele în România este luna mai, când pajiştile sunt înflorite, scrie Daily Mail.