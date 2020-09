Prinţul Nicolae al României: "Îmi voi invita familia la botez şi sper că venirea unui copil ne va reapropia"

Nepotul Regelui Mihai I şi Alina Binder s-au căsătorit pe 30 septembrie 2018, la Biserica Sfântul Ilie, din Sinaia, iar în luna noiembrie a acestui an urmează să devină părinţi.

Prinţul Nicolae a declarat că abia aşteaptă să îşi strângă în braţe copilul şi că e conştient că viaţa i se va schimba radical.

"Acum ne pregătim mai mult din punct de vedere psihic. Ne bucurăm foarte mult de această veste şi de viitorul nostru copil. Am înţeles că nopţile nedormite vor veni imediat după ce se naşte copilul. Nopţile nedormite vor reprezenta o parte din această poveste specială şi, indiferent că ne place sau nu, asta este. Noi suntem aici pentru copil şi trebuie să avem grijă, nu contează dacă dormim sau nu. Eforturile noastre vor fi concentrate pentru creşterea copilului şi ca să fie sănătos şi fericit, asta este cel mai important", a spus el pentru Adevărul.

Una dintre opţiunile de locaţie pentru botez este Curtea de Argeş, iar Nicolae a povestit ce relaţie specială are cu arhiepiscopul Calinic. "Am o relaţie specială cu arhiepiscopul Calinic. Încă nu am ales un loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Printre opţiuni este şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie. Mai este timp până la botez, deci avem timp să luăm în calcul mai multe locuri".

Prinţul Nicolae nu a dorit să dezvăluie numele şi sexul copilului.

Întrebat dacă la botez vor fi invitaţi şi membri ai Familiei Regale, Prinţul Nicolae a spus că "Bineînţeles. Depinde şi de ce restricţii vor fi atunci din cauza pandemiei. Îmi voi invita familia şi sper că venirea unui copil ne va reapropia. Mi-aş dori să îi prezint copilului meu mătuşa şi unchiul, cred că ar avea multe de învăţat de la ei".

În octombrie 2019, când aţi fost prezent alături de soţie la funeraliile Reginei Elena de la Curtea de Argeş, nu puţini au fost cei care au strigat: „Regele Nicolae”. Pe 30 septembrie 2018, când aţi ajuns la biserică la Sinaia pentru cununia religioasă, numeroşi oameni au strigat: „Trăiască viitorul rege al României!“. Ce mesaj aveţi pentru toţi aceşti oameni?

Sunt onorat că oamenii ne sprijină în acest fel. Însă ce este important este să fim uniţi şi să păstrăm vii memoriile regilor şi reginelor şi să continuăm valorile lor morale. Mă bucur foarte mult că memoria Regelui Mihai încă este vie.

Valorile deosebite lăsate de înaintaşii dumneavoastră pot fi însă continuate sub actuala formă constituţională din România?

Valorile, cred că da. Dar nu ca înainte. Nu ca într-un regat, de exemplu. Noi încercăm să trăim cu aceste valori morale speciale, le voi transmite şi copilului meu. Şi cred că fiecare dintre noi putem să facem la fel. Putem să le spunem fiecare copiilor noştri ce a făcut fiecare rege şi regină pentru ţară şi cum s-au comportat cu oamenii.

Ar fi o utopie revenirea la monarhie în România?

Este foarte dificil să vă dau un răspuns în acest moment. Dar eu cred că se poate ca în timpul vieţii mele România să revină la monarhie. Însă cred că noi toţi trebuie să vrem asta şi trebuie să fim uniţi şi să lucrăm împreună la acest deziderat.

