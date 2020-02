Prioritatea guvernului Orban II: "Realizarea acestui drum expres este o obligaţie a statului român"

Premierul Ludovic Orban spune că drumul expres Craiova-Piteşti este de importanţă strategică, iar pentru guvernul Orban 2 reprezintă o prioritate absolută. El susţine că deocamdată lucrurile se mişcă mulţumitor doar pe tronsonul doi al acestui drum expres. La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune că tronsonul doi va fi gata în iunie 2021, dar este nemulţumit de ce se întâmplă pe tronsonul 1.

"Vin a doua oară, voi veni cu o periodicitate de două luni. Readuc aminte, realizarea drumului expres Craiova - Piteşti a fost gândită o dată cu decizia Ford de a investi în Craiova. În memorandumul semnat de Guvernul României cu investitorul Ford a fost inclus ca obligaţie a statului român, printre alte obiective de investiţii, realizarea acestui drum expres. După plecarea noastră de la guvernare în 2008 nu s-a făcut aproape nimic", a afirmat premierul desemnat.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prezent în aceeaşi conferinţă de presă, a declarat că tronsonul doi va fi gata în iunie 2021, încadrându-se astfel în termenul de predare.

"Am ţinut neapărat să vedem la faţa locului cum merg lucrurile pe tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Piteşti. Suntem mulţumiţi de mobilizarea antreprenorului pe acest tronson, sunt astăzi mobilizaţi cu peste 200 de utilaje şi peste 250 de muncitori, prezenţi în şantier. Credem că în acest ritm contractul va fi onorat. Iunie 2021 termenul de predare a acestui obiectiv, tronsonul 2, cu cele 2 variante ocolitoare, Balş şi Slatina, vor fi finalizate la timp. Sunt nemulţumit de ce se întâmplă pe tronsonul 1. Am avut o discuţie şi vom continua discuţiile cu reprezentantul antreprenorului. Este adevărat că au existatunele modificări de traseu, cu Spitalul Regional,respectiv cu acel câmp petrolier al celor de la Romgaz, dar asta nu opreşte antreprenorul să se mobilizeze la maxim pe cei 7 kilometri din cei 17 din tronsonul 1, unde are autorizaţie de construire şi front de lucru", a afirmat Lucian Bode.