Probleme grave pentru un concurent de la Exatlon. A fost la un pas de a i se amputa piciorul

După ce meciul de protecţie a fost unul extrem de tensionat la Exatlon, Ciprian Mariş şi Călin Șerban au ajuns să se bată pentru rămânerea în concurs, scrie capital.ro. A fost un scor de 10-6 în favoarea Războinicilor, care au trimis Faimoşii în faţa unui duel. Iniţial Mario Fresh s-a autopropus pentru a se bate la duel, dar antrenorul Vladimir Drăghia a ales să meargă în meciul supravieţuirii cu Ciprian Mariş şi Călin Șerban.

Ciprian Mariş a povestit cu ce probleme uriaşe s-a confruntat în carieră. Concurentul de la Exatlon a riscat şi amputarea piciorului. „Aveam 19 ani si eram la mijlocul carierei. Am cazut cu genunchiul intre saltele si m-am lovit direct de ciment. M-a durut, dar am mers in continuare la antrenament. Am stat vreo doua saptamani in spital, si apoi am avut o perioada mai slaba, in competitii, din cauza recuperarii", a povestit Ciprian Mariş.

Faimosul de 28 de ani a rămas în concurs, după ce a trecut în duelul de supravieţurie de colegul de echipă, Călin Șerban, în vârstă de 43 de ani. Ciprian Maris a câştigat confruntarea şi a rămas la show-ul din Republica Dominicană. El a rememorat perioada tinereţii când a avut cu adevărat momente grele în viaţă.„Am avut si operatii in care era posibil sa imi amputeze piciorul. Am avut o infectie la genunchi pe care am lasat-o netratata, iar cand am mers la doctor, intr-un final, acestia mi-au spus ca daca mai stateam 2-3 zile se putea ajunge la amputare.", a povestit luptătorul clujean.