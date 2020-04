Probleme serioase pentru Dana Rogoz înainte să nască al doilea copil

Dana Rogoz se pregăteste să aducă pe lume al doilea copil, însă se confruntă cu probleme serioase, dată fiind situatia creată de izbucnirea epidemiei de coronavirus.

Dana Rogoz le-a transmis următorilor ei că îi este teamă să nu se infecteze cu coronavirus si astfel sa puna in pericol si sanatatea bebelusului. În plus, nici nu si-ar imagina cum ar putea sta departe de minunea pe care o va aduce pe lume în scurt timp, spunea aceasta.

Pe blogul personal, actrita marturiseste ca nu ar putea rezista departe de copilasul ei, in camere diferite, fara sa-l stranga in brate. In scurt timp isi va aduce pe lume fetita, si mai spune actrita, citez: "Încerc să îmi imaginez cum vom fi doar noi două în primele tale 3 zile de viaţă, în salonul unui spital, chiar imediat după ceea ce se anuntă a fi vârful epidemiei de coronavirus în România".