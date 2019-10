Articol publicat in: Educatie

Profesor din Iaşi condamnat pentru că i-a cerut elevei sale să facă sex cu el. Justificarea dascălului: Eram hiperexcitat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Judecătorii ieşeni au decis să condamne un profesor de sport de la Colegiul "Mihail Sadoveanu" la trei luni de închisoare cu suspendare şi la achitarea unor daune de 10.000 de lei, pentru hărţuirea unei eleve. Decizia este definitivă Petrică Angheluş, profesor de sport la Colegiul "Mihail Sadoveanu" ar fi hărţuit-o pe adolescentă în martie 2017, pe când aceasta era în clasa a XI-a. Profesorul a obţinut numărul de telefon al fetei de la un coleg al acesteia şi a sunat-o de trei ori. Prima dată i-a zis că este un colaborator al Mossadului, SIAS, KGB şi i-a propus să se întâlnească cu el la un ceai deoarece îi este dragă şi doreşte să îi ofere cadou, întrucât ştie că elevei "îi place viaţa... care... e făcută să fie trăită". Adolescenta care îi fusese elevă l-a refuzat pe dascăl şi a mers la Poliţie, unde a formulat plângere pentru hărţuire şi a depus înregistrările audio ale convorbirilor. Scandal sexual într-o şcoală din Hunedoara. Un învăţător de 59 de ani, acuzat că a sărutat pe buze o elevă de 8 ani În instanţă, profesorul s-a disculpat şi a spus că a abordat eleva pentru că a vrrut să demonstreze că aceasta are un caracter imoral. "În cursul judecăţii, inculpatul a dovedit aceeaşi atitudine de totală neînţelegere a gravităţii faptei sale, din contră, acesta invocând stări de hiperexcitabilitate şi acuzând-o în continuare pe eleva O.A. şi sugerând că a transformat internatul într-un adevărat bordel", au precizat judecătorii. "Chiar dacă persoana vătămată ar fi fost o fată de moravuri uşoare şi s-ar fi dovedit că aceasta ar fi transformat căminul într-un bordel aşa cum a afirmat inculpatul, instanţa consideră că inculpatul, în calitatea sa de om educat în primul rând şi înzestrat cu valori morale şi inteligenţă, iar apoi în calitate de profesor cu experienţă, nu avea în nicio situaţie dreptul şi justificarea de a aborda eleva şcolii sale şi de a o trata ca pe ultima prostituată", au motivat magistraţii. Petrică Angheluş nu va mai avea dreptul să fie profesor timp de doi ani. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay