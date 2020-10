Profesor în una dintre cele mai performante şcoli din mediul rural: Am ajuns să-mi doresc o toaletă decentă pentru şcoală, dar nu este

La şcoala din Clondiru, localitatea din Buzău în care rata de reuşită a elevilor la examenul de Evaluare naţională este de 85 la sută, copiii sunt nevoiţi să-şi facă nevoile în curtea unităţii de învăţămât. cazul a apărut şi în presă, iar lucrurile păreau că se vor schimba în bine, însă, se pare că şi anul acesta elevii vor învăţa în aceleaşi condiţii.

„Nu avem nici acum o toaletă, asta este realitatea. Îmi pare rău. Am ajuns să spun că tot ce-mi doresc pentru școală este o toaletă decentă. Dar nu este", spune profesorul pentru g4media.ro.

Epopeea toaletei datează de mulți ani. În vară, când televiziunile au dat buzna-n sat să vadă ce se întâmplă la Clondiru, subiectul a ajuns din nou de actualitate. Cum a ajuns a și trecut.

„Au fost vreo două firme să vadă ce se poate face, dar am înțeles că e nevoie de anumite autorizații și-ar fi necesari vreo doi ani. Asta am auzit din partea conducerii. Mai am o promisiune din partea unor prieteni, care trebuie să vină să vadă despre ce este vorba concret, despre costuri. În rest nu avem nimic. Am primit de la Consiliul Local 6000 de lei ca să cumpărăm dezinfectanți și necesare. Dar trebuie ținut cont că e primărie săracă, în afară de taxele și impozitele locale ce să încaseze?", povesteşte profesorul.

În clasele 0-8 din școala din Clondiru, învățătorii și profesorii au așezat băncile să se respecte o distanță de cel puțin 1.5 metri între elevi. Clasele au dezinfectant și cam atât. E pandemie și la Clondiru, deși nu s-a descoperit nici un caz în zonă sau în satele vecine. Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar trece la învățământ online?

" Generația de a VIII-a pe care am avut-o s-ar fi descurcat, părinții aveau dispozitive pentru cursuri online. Deci părinții, a nu se înțelege cumva că au primit copiii de la școală. Acum am preluat o nouă generație de a cincea și sunt probleme mari dacă se închide școala pentru că nu toți vor avea acces la cursuri. Eu am făcut mai multe necesare, dar ți-e și groază să tot ceri, e destul de jenant să ceri și să ceri. Că nu e de unde. Astea sunt condițiile. Momentan suntem toți la ore, fizic prezenți, dar dacă se închide săptămâna viitoare ce facem? Ce fac copiii? Mergem acum pe noroc. Sigur că mi-ar plăcea să avem și table inteligente, videoproiectoare în fiecare clasă care ar crește eficiența predării, ar crește calitatea actului predării, dar sunt realist. Noi ne descurcăm cu foaia, cu tabla și cu laptopul personal.", spune Cătălin Zaman.

Cătălin Zaman este fiul unei foste educatoare din sat. Acesta a început să predea la şcoala din Clondir în urma cu 14 ani. De atunci şi până în prezent a avut doar patru elevi care nu au luat examenul la finalul clasei a VIII-a.

"Targetul meu este să avem promovabilitate de sută la sută la Evaluarea Națională. Noi facem școală în condițiile pe care le avem aici, ne confruntăm cu multe probleme, dar iată că se pot obține rezultate. V-am spus, am preluat cu toată încrederea o nouă clasă de a cincea. Dacă suntem atenți, cu multă grijă putem repeta și rezultatele din vară sau chiar să le îmbunătățim", spune profesorul.

Cătălin Zaman face naveta zilnic din Buzău la Clondiru. Cei mai mulți prieteni îl îndeamnă cu fiecare ocazie să renunțe să mai meargă în sat.

„Of, dar câți nu-mi spun asta! Aproape toată lumea. Dar nu vreau, nu vreau să fac asta. Și chiar dacă am momente în care sunt deznădăjduit, copiii mă țin pe loc. Rezultatele lor îmi dau mereu puterea de a continua. Iar rezultatele arată că am ales foarte bine. Fiecare an este o provocare și voi continua să fac asta la nesfârșit, cât voi putea. Dar faceți, domnilor, un grup sanitar pentru copii. Oricât de rău sună asta pentru secolul în care ne aflăm, avem nevoie de o toaletă funcțională, cu apă care nu se oprește și nu afară, în curtea școlii. O toaletă pentru o școală. Atât.

Mai am un target. Sper că până la finalul anului școlar 2021 să o avem.", povesteşte profesorul.

Aproximativ 100 de copii învață la școala gimnazială din Clondiru, județul Buzău.