Prognoza americanilor pentru România: ninge până în aprilie

Un vortex polar va cuprinde și România, temperaturile vor scădea brusc, iar ninsorile își vor face apariția, a anunţat Elena Mateescu, directorul general al ANM, la România TV. Meteorologul a explicat că fenomentul de vortex polar permite intrarea de mase de aer polar în Europa, iar acestea vor ajunge și în România. Ţara noastră va fi lovită de frig, viscol și ninsori abundente.

"In fiecare an, in aceasta perioada a anului, vorbim de un scenariu daca iarna care urmeaza o sa fie cea mai grea. Vortexul polar permite patrunderea maselor de aer de origine polara. Trebuie sa luam in considerare ca atunci cand vorbim despre o iarna normala in Romania, vorbim despre fenomene care aduc intervale foarte reci, viscol sau ninsori abundente. In ultimele trei ierni, in Romania, am avut in ansamblu un regim de temperaturi cu luni mult mai calduroase, temperaturi de doua grade in ianuarie sau februarie (fiind cea mai rece din Romania), nu au fost excluse episoadele acestea de vreme severa. O sa vedem cum evolueaza lucrurile. O sa vorbim de noiembrie 2019. Privind sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie, ne asteptam sa aduca un episod cu valori mai coborate decat cele normale in special in jumatatea nordica a tarii si in rest valori aproape de normele climatologice spefice datei din calendar. E normal sa se intample asa. Ultima luna a toamnei poate sa aduca semne in ceea ce priveste manifestarea sezonului de iarna. Nu doar in depresiunile din estul Transilvaniei si nordul Moldovei, dar si in zonele mai joase", a declarat Elena Mateescu, la România TV.

Meteorologii americani spun că cel mai probabil, vom avea parte de o iarnă intensă, care se va extinde chiar până în aprilie. Meteorologul Judah Cohen, care este director de prognoze sezoniere la compania de management al riscurilor de vreme Atmospheric and Environmental Researcher (AER), este de părere că destrămarea vortexului polar ar putea aduce furtuni. Modelele meteorologice sugerează că destrămarea vortexului polar va aea același efect ca anul trecut, când iarna din emisfera nordică a adus un val de frig în martie în Europa.

"Acest model arată mult mai activ, [cu] mai multe furtuni specifice iernii și explozii arctice – cred că aș atribui asta destrămării vortexului polar, pentru că este foarte consistent cu ceea ce am văzut în trecut", a zis Cohen.

"Un vortex polar puternic este un capac rapid, care se învârte rapid, centrat deasupra Polului Nord, păstrând tot aerul rece cu el aproape", a explicat Cohen. "Un vortex polar tulburat este un capac care se învârte care s-a lovit de un obiect de mai multe ori... capacul încetinește și se împiedică și se poate rătăci de locația sa. Așa-numitele obiecte de care s-a lovit vortextul sunt vara călduroasă din regiunea arctică și toamna rece din Siberia. Tocmai de aceea, ar trebui să ne așteptăm la o iarnă aspră și în luna februarie – și poate chiar martie", a sublinat Cohen.

Vortexul polar este o componentă a frontului polar. De altfel, până în anii '70 conceptul de vortex polar era substituit cu genericul front polar.

Vortexul polar este un ciclon persistent și de mare anvergură situat la cei doi poli ai unei planete. Pe Pământ, vortexurile polare se află în troposfera medie și superioară, ajungând până la stratosferă.

Vortexul polar este practic un vârtej în jurul Polului Nord, la înălţimi foarte mari – peste 15 kilometri deasupra pământului şi poate influenţa vremea până jos, acolo unde noi simțim efectele iernii, explică meteorologii.