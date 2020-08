PROGNOZA METEO: Care au fost cele mai călduroase zile din acest an

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în luna iulie, s-au înregistrat precipitaţii cu 4.8 l/mp peste media multianuală a perioadei 1981-2010. De asemenea, temperatura medie a fost mai mare cu 0,3 grade Celsius decât media multianuală. Zilele de 30 şi 31 iulie au fost cele mai calde din această vară, iar recordul – 38,4 grade – s-a înregistrat la Calafat.

Prognoza meteo pentru prima jumătate din august. Temperaturi insuportabile, dar şi furtuni puternice în următoarele zile

ANM a anunţat, luni, că suma precipitaţiilor la nivel national, ăzute în luna iulie, este de 82.6 l/mp cu 4.8 l/mp peste media multianuală a perioadei 1981-2010 (77.8 l/mp).

Meteorologii prcizează că, la nivel regional, media precipitaţiilor în iulie, comparativ cu media multianuala a intervalului 1981-2010, a variat astfel:

Dobrogea: 21.4 l/mp, faţă de 40.6 l/mp

Moldova: 57.4 l/mp, faţă de 83.0 l/mp

Muntenia: 61.0 l/mp, faţă de 73.5 l/mp

Oltenia: 83.5 l/mp, faţă de 68.0 l/mp

Crisana: 108.4 l/mp, faţă de 79.5 l/mp

Transilvania: 110.1 l/mp, faţă de 91.5 l/mp

Banat: 125.4 l/mp, faţă de 75.7 l/mp

”La Bucureşti, media precipitaţiilor în iulie 2020 a fost de 66.1 l/mp, faţă de 63.3 l/mp”, au mai precizat meteorologii.

De asemenea, temperatura medie a aerului, în luna Iulie 2020, a fost de 20.5 gr. C, cu 0.3 gr. C mai mare decat media perioadei 1981-2010 (20.2 gr. C).

La Bucureşti, abaterea termică a fost de +1.1 gr. C.

”La nivel regional, cea mai mare abatere s-a înregistrat în Dobrogea (+1.2 gr. C), iar cea mai mica, in Oltenia (-1.0 gr. C). Zilele de 30 si 31 Iulie au fost cele mai călduroase din această vară, până în prezent. Cea mai mare valoare a temperaturii maxime a aerului, din această vara, a fost de 38.4 gr. C, în data de 30 Iulie, la Calafat”, au mai precizat meteorologii.

Potrivit acestora, în 30 iulie la 8 statii meteorologice din sudul şi sud-estul ţării au fost depăşite recordurile zilnice ale valorilor maxime pentru o zi de 30 Iulie, din intreg şirul de observaţii de până în prezent.