PROGNOZA METEO. Cum va fi vremea în weekend

VINERI

PROGNOZA METEO. Valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade in estul Transilvaniei şi 10 grade in Banat si in sudul Crisanei, iar cele minime între -8 şi 1 grad, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -15 grade. Cerul va avea înnorãri temporare şi doar pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, sub formã de ninsoare la munte şi mai ales sub formã de ploaie şi lapoviţã în sudul şi în estul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în Dobrogea, Muntenia, precum şi pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã. Noaptea izolat vor fi condiţii de ceaţã.

BUCUREŞTI

Vremea va fi normalã din punct de vedere termic. Temperatura maximã va fi de 5...6 grade, iar cea minimã se va situa în jurul valorii de -3 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în prima parte a zilei când trecãtor va ploua slab. Vântul va avea uşoare intensificãri ziua, apoi va slãbi în intensitate.

SÂMBĂTĂ

PROGNOZA METEO. Valorile termice vor deveni uşor mai ridicate decât în mod normal la aceastã datã în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad in estul Transilvaniei şi 11 grade in sudul Olteniei, iar cele minime între -6 şi 4 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre -8...-9 grade. Cerul va fi variabil în zonele de deal şi de munte, precum şi în Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei şi temporar noros în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali şi de Curburã, precum şi în Moldova şi în Dobrogea. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, pe suprafeţe mici, în zonele joase de relief, va fi ceaţã.

BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasã, cu valorile termice uşor mai ridicate decât în mod normal la aceastã datã. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimã va fi de -3...-2 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat.

DUMINICĂ

PROGNOZA METEO. Vremea va fi în general frumoasã şi se va încãlzi, mai accentuat în regiunile estice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 3 şi 15 grade, cu cele mai mari valori in Moldova iar cele minime între -5 şi 5 grade, mai coborâte în depresiuni spre -7...-8 grade. Cerul va avea înnorãri în nord-vestul şi centrul ţãrii, iar în restul teritoriului va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi Orientali. Dimineaţa şi noaptea pe suprafeţe mici va fi ceaţã.

BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi mai mult senin, iar noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 12...13 grade, iar cea minimã se va situa în jurul valorii de 0 grade.

LUNI

PROGNOZA METEO. Vremea se va menţine în general frumoasã şi caldã pentru aceastã datã în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în regiunile nordice şi estice, iar noaptea şi în restul ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în estul teritoriului, iar noaptea în Munţii Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 şi 15 grade, iar cele minime între -4 şi 4 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţã.

BUCUREŞTI

Vremea va fi în continuare frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimã va fi de 1...3 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţã.

DE MARŢI PÂNĂ JOI

PROGNOZA METEO. Valorile termice se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a intervalului, vor fi precipitaţii slabe.