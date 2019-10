Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO în intervalul 14 - 27 OCTOMBRIE 2019. Vreme caldă în prima săptămână, apoi se răceşte şi vin ploile

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net PROGNOZA METEO. Vremea se menţine mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în prima săptămână a intervalului analizat de ANM. Valori diurne se vor situa între 20 şi 26 grade, mai ridicate decât cele normale în special în Banat, Crişana, Muntenia şi Oltenia. De săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces de răcire, care va determina înregistrarea unor temperaturi maxime cu până la 8 - 10 grade mai mici. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată în intervalul 22 – 27 octombrie. Documente atasate: Prognoza meteo octombrie PROGNOZA METEO MUNTENIA Cu mici variații de la o zi la alta, în intervalul 14 - 21 octombrie regimul termic va fi caracterizat de valori diurne în general mai ridicate decât cele normale, acestea urmând a se încadra în medie între 22 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori la începutul intervalului. Apoi, o răcire treptată va determina înregistrarea unor maxime apropiate de cele specifice perioadei, între 16 și 18 grade, în medie, cu cele mai ridicate valori în zilele de 22, 23 și 24 octombrie.

În ceea ce privește parcursul minimelor, variațiile vor fi nesemnificative în perioada 14 – 23 octombrie, când în medie se vor înregistra valori de 9...10 grade. Ulterior minimele vor coborî ușor, spre o medie de 7 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată în intervalul 22 – 27 octombrie.

PROGNOZA METEO OLTENIA În intervalul 14 – 21 octombrie vremea va fi cu mult mai caldă decât în mord normal, astfel că maximele se vor încadra între 22 și 26 de grade, în medie. Apoi, vremea se va răci treptat conducând la înregistrarea unor temperaturi maxime în jurul celor normale, cuprinse în medie între 16 și 18 grade, cu cele mai scăzute valori spre sfârșitul intervalului. Minimele vor avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel că până în jurul datei de 22 octombrie se vor situa în jurul a 10 grade, apoi vor scădea spre o medie regională în jurul a 8 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în a doua săptămână de prognoză. PROGNOZA METEO BANAT Cu ușoare variații de la o zi la alta, intervalul 14 – 21 octombrie va fi caracterizat de temperaturi diurne cu mult mai ridicate decât cele specifice perioadei, înregistrându-se valori medii cuprinse între 24 și 26 de grade. Ulterior datei de 21 octombrie, vremea va intra într-un proces de răcire, urmând astfel ca maximele să scadă de la 24 de grade în medie, spre valori în jurul a 18 grade spre sfârșitul intervalului de prognoză (în perioada 24 – 27 octombrie), valori normale pentru această perioadă din an.

În intervalul 14 – 22 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, urmând să se înregistreze valori cuprinse între 10 și 12 grade în medie. Ulterior datei de 22 octombrie, temperaturile minime vor scădea treptat, astfel că în ultimele zile de prognoză (în intervalul 24 - 27 octombrie) se vor atinge în medie 8 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere începând cu data de 21 octombrie.

PROGNOZA METEO CRIŞANA În prima săptămână de prognoză, variațiile de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative, urmând a se înregistra, în medie, temperaturi cu mult peste cele normale, între 24 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în primele zile (14 , 15 și 16 octombrie). Ulterior vremea se va răci, astfel că până la la finalul intervalului de prognoză se vor înregistra

maxime normale pentru perioada din an, acestea urmând a se situa în jurul a 18 grade. Regimul termic nocturn va avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel că până în jurul datei de 21 octombrie variațiile vor fi mici de la o noapte la alta, urmând a se înregistra în medie în jur de 10 grade, pentru ca apoi acestea să scadă ușor până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză spre 7 grade, în medie. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în perioada 21 - 27 octombrie.

PROGNOZA METEO TRANSILVANIA În intervalul 14 - 21 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice datei, urmând a se înregistra maxime cuprinse între 22 și 24 de grade, în medie. Ulterior vremea va intra într-un proces de răcire treptată de la o zi la alta, urmând a se înregistra maxime în jurul celor normale, acestea coborând spre 15 grade la sfâșitul intervalului de prognoză.

Până în jurul datei de 23 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, în medie urmând a se înregistra valori în jurul a 7 grade. Apoi, minimele vor coborî spre o medie de 4 grade, valoare ce se va menține până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Probabilitatea de apariție a ploilor va crește începând cu data de 21 octombrie. PROGNOZA METEO MARAMUREŞ În intervalul 14 - 20 octombrie, cu ușoare variații de la o zi la alta, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod normal, urmând a se înregistra temperaturi maxime cuprinse între 22 și 25 de grade, în medie, cu cele mai ridicate valori în zilele de 15 și 16 octombrie. Apoi, o răcire treptată a vremii va determina înregistrarea până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză a unor temperaturi maxime în general apropiate de cele normale pentru perioada

din an, maximele coborând până spre medii în jurul a 17 grade.

În intervalul 14 - 22 octombrie, temperaturile minime se vor încadra, în medie, între 7 și 9 grade, cu cele mai ridicate valori în 20 și 21 octombrie, apoi vor scădea spre 6 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în a doua săptămână de prognoză. PROGNOZA METEO MOLDOVA

La începutul intervalului, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele climatologic specifice perioadei, apoi acestea vor scădea treptat, situându-se în general în jurul mediilor multianuale. Astfel, în intervalul 14 – 21 octombrie se vor înregistra maxime cuprinse între 20 și 24 de grade, în medie, cu cele mai ridicate valori în prima zi. Apoi, temperaturile vor continua să scadă ușor spre medii în jurul a 14 grade, până la sfârșitul intervalului. Până în data de 21 octombrie variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, acestea urmând a se situa în jurul a 9 grade, apoi vor scădea treptat spre o medie de 6 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va crește începând cu data de 22 octombrie. PROGNOZA METEO DOBROGEA În prima zi a intervalulului, regimul termic va fi caraterizat de temperaturi diurne mai ridicate decât cele normale perioadei, apoi variațiile mici de la o zi la alta vor conduce la înregistrarea unor valori maxime, în general, apropiate de mediile multianuale. Astfel, în prima zi maximele se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi vor scădea ușor și se vor înregistra maxime cuprinse între 16 și 18 grade.

În ceea ce privește evoluția minimelor, variația acestora va fi nesemnificativă, astfel că, pe parcursul intervalului de prognoză, se vor încadra între 10 și 12 grade în medie, cu cele mai ridicate valori în prima săptămână.

Probabilitatea de apariție a ploilor va crește începând cu data de 22 octombrie. PROGNOZA METEO LA MUNTE



În perioada 14 – 20 octombrie vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod normal, deși de la o zi la alta vor exista mici variații, maximele urmând astfel a se încadra, în medie, între 16 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în intervalul 14 - 16 octombrie. Ulterior, o răcire treptată a vremii va determina înregistrarea unor maxime în jurul celor normale, acestea coborând spre 8 grade, în medie, în ultima zi de prognoză, pornind de la medii în jurul a 14 grade în data de 21 octombrie.

Până în jurul datei de 22 octombrie nu vor fi variații notabile în ceea ce privește parcursul minimelor, urmând astfel a se înregistra valori de 8....9 grade, în medie, apoi acestea vor scădea treptat până spre sfârșitul intervalului de prognoză, spre medii în jurul a 2 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în intervalul 21- 27 octombrie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay