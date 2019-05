PROGNOZA METEO: Ploi cu descărcări electrice, grindină şi vijelii toată săptămâna. Vremea se strică şi la Bucureşti

PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi se vor semnala averse şi descărcări electrice în cea mai mare parte a ţãrii, exceptând regiunile sud-estice, unde astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse, mai ales spre searã. Îndeosebi în nord-vest şi la munte, cantitãţile de apă vor depãşi izolat 20...25 l/mp. Vor fi condiţii de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte şi în est, precum şi de scurtã duratã în timpul ploilor. Temperaturile maxime, uşor mai coborâte faţã de ziua precedentã, se vor încadra între 15 grade in dealurile de vest şi 25 de grade în sudul Munteniei.

BUCURESTI Cerul va avea înnorări temporare şi, trecãtor, mai ales spre searã, vor fi condiţii de ploaie slabã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 22...24 de grade.

PROGNOZA METEO LUNI Vremea va fi în general instbilă. Vor fi înnorări temporar accentuate în cea mai mare parte a ţãrii şi se vor semnala averse, însoţite de descărcări electrice, pe arii extinse în jumãtatea de est a ţãrii, unde şi cantitãţile de apă vor fi însemnate, şi local în rest. La munte, mai ales în a doua parte a intervalului, vor fi precipitaţii mixte. Vor fi condiţii de grindinã. Vântul va avea intensificãri, îndeosebi în cursul zilei, în regiunile estice, sudice şi centrale şi trecãtor în rest. Temperaturile maxime, în scãdere faţã de ziua precedentã în vestul, centrul şi nordul ţãrii, se vor încadra, în general, între 11..12 grade in campia si in dealurile de Vest şi 24, poate 25 de grade in sudil, sud-estul Munteniei. iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 13 grade.

BUCURESTI Vremea va fi instbilă. Cerul va avea înnorări, mai accentuate spre searã şi noaptea şi se vor semnala averse, posibil moderate cantitativ, însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de scurtã duratã în timpul ploilor. Temperatura maximã se va situa în jurul a 22 de grade, iar cea minimã va fi de 10...11 grade.

PROGNOZA METEO MARTI Vremea se va rãci accentuat faţã de ziua precedentã, devenind deosebit de rece pentru aceastã datã. În cursul zilei cerul va fi mai mult noros şi va ploua temporar în majoritatea regiunilor, iar noaptea înnorările se vor menţine în jumãtatea de est a ţãrii, unde va mai ploua local. În zonele montane, precipitaţiile vor fi mixte. Local şi temporar, vântul va avea intensificãri. Temperaturile maxime, sub normele perioadei în toatã ţara, se vor situa între 7 grade in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei şi cel mult 17 grade in campia de Vest, iar cele minime se vor încadra între 1 şi 9 grade.

BUCURESTI Vremea se va rãci accentuat faţã de ziua precedentã, devenind deosebit de rece pentru aceastã datã. Cerul va fi noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimã va fi de 6...7 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea se va menţine rece pentru aceastã datã, mai ales în estul şi centrul ţãrii, deşi temperatura aerului va fi în creştere faţã de ziua precedentã. Cerul va fi variabil în regiunile vestice şi va avea înnorări, mai ales în cursul zilei, în restul teritoriului, dar numai pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va prezenta unele intensificãri în est şi la munte, îndeosebi în cursul zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 10 şi 20 de grade, iar cele minime se vor încadra, în general, între 1 şi 9 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţã, iar în estul Transilvaniei, de brumã.

BUCURESTI Vremea va fi rece pentru aceastã datã, deşi temperatura aerului va marca o creştere faţã de ziua precedentã. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimã va fi de 6...7 grade.



VREMEA DE JOI PANA SAMBATA Vremea se va încãlzi, iar valorile termice vor deveni apropiate de normele perioadei. Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul intervalului în jumãtatea de vest a ţãrii, apoi şi în rest.