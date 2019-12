PROGNOZA METEO: Vreme de iarnă cu NINSORI VISCOLITE şi strat consistent de ZĂPADĂ

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ

Vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa în jurul celor caracteristice datei. Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații în jumătatea de est a țării, în zona montană și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La munte va ninge, iar în restul teritoriului vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Dobrogea și în zona joasă a Munteniei la început precipitațiile vor fi mixte, apoi și aici vor fi predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei. Se va depune strat de zăpadă, local consistent în Carpații Meridionali, de Curbură și în Moldova. Local și temporar vor fi intensificări ale vântului, în special în nord-estul țării, cu rafale în general de 50...55 km/h și la munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde se vor depăși 70...80 km/h, iar zăpada va fi spulberată și viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 1 grad.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații, cu precădere în a doua parte a zilei și noaptea. Acestea vor fi la început mixte, apoi mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat (viteze la rafală de până la 25...30 km/h). Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă de -2...0 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICA

Vremea va continua să se răcească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros în regiunile estice, sudice și centrale. Mai ales pe parcursul zilei se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare la deal și la munte, mai ales sub formă de ninsoare în Moldova, Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Transilvania și Maramureș și mixte în Dobrogea. Izolat vor fi condiții de polei. În special în estul țării și în zona montană va continua să se depună strat de zăpadă. Local și temporar vor fi intensificări ale vântului, în special în estul și sud-estul țării, cu rafale în general între 50 și 60 km/h și la munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde se vor depăși 70...80 km/h, iar zăpada va fi spulberată și viscolită. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -10 și 0 grade.

LA BUCUREŞTI

Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat (viteze la rafală de până la 25...30 km/h). Temperatura maximă va fi de 1...3 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad.

PROGNOZA METEO LUNI

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la începutul intervalului în regiunile estice, apoi în jumătatea de nord a țării. Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, izolat în Transilvania, Maramureș și în Moldova. La munte va ninge. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, îndeosebi pe creste, dar și la cote mai reduse în sud-est. Temperaturile maxime, vor fi cuprinse între -4 și 5 grade, iar cele minime între -11 și -1 grad.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.

PROGNOZA METEO MARTI

Vremea se va încălzi ușor. Cerul va avea înnorări trecătoare și pe arii restrânse în regiunile nordice, estice și centrale vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, în special pe creste, dar la cote mai reduse și în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad.