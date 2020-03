PROGNOZA VERII. Gabriela Băncilă, şefa Centrului de Prognoză, anunţă furtuni devastatoare

PROGNOZA VERII. Specialiştii de la ANM nu au deloc veşti bune privind vremea din această vară, dar şi pentru următorii ani, în general. România va cunoaşte temperaturi record în timpul verii, seceta va pune stăpânire pe mari porţiuni din ţară, iar în lunile de iarnă zăpada va deveni o amintire. ”Privind la ultimele veri, nu aș ignora deloc faptul că este posibil ca-n intervale scurte de timp să asistăm la producerea unor fenomene de instabilitate atmosferică foarte puternice și care să determine pagube, să sperăm că nu semnificative, adică acele furtuni devastatoare care sunt din ce în ce mai frecvente privind la statistica ultimilor ani. Nu rezolvă deficitul de apă, ba din contră: în timpul unei averse torențiale, capacitatea de înmagazinare este de cel mult 25% până-n 30%, mai puțin de jumătate din cantitatea de apă se înmagazinează în sol” a spus Gabriela Băncilă, șefa Centrului Național de Prognoze Meteorologice, DCNews.ro.

METEO&RADAR: Zilele Babelor nu se dezmint nici anul acesta: vom avea ploi, ninsori, dar şi soare

De altfel, Organizaţia Meteorologică Mondială, care şi-a bazat constatările pe analiza principalelor date internaţionale, a anunţat că a confirmat şi datele transmise săptămâna trecută de agenţia de monitorizare climatică a Uniunii Europene, care arată că anul trecut a fost cel de-al doilea cel mai călduros an din istorie, după 2016.

"Anul 2020 a început de unde a plecat 2019 - cu condiţii meteorologice cu impact ridicat şi evenimente legate de climă", a declarat şeful OMM, Petteri Taalas, într-o declaraţie, referindu-se în special la devastatoarele incendii din Australia.

"Din păcate, trebuie să ne aşteptăm la condiţii de vreme extremă pe tot parcursul anului 2020 şi în deceniile următoare, alimentate de nivelurile record ale gazelor cu efect de seră care reţin căldura în atmosferă", a precizat acesta.

Anul care s-a încheiat a fost printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor meteorologice, iar vara lui 2020 ar putea depăşi recordurile, spune Roxana Bojariu, climatolog la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

“În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade Celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a precizat aceasta.

Iarna va deveni primăvară, iar seceta va lovi sudul şi vestul ţării

În plus, în următorii 30 de ani, temperaturile vor creşte în medie cu peste 4 grade Celsius pe lună. Roxana Bojariu explică: “Chiar dacă noi am modificat deja clima, această modificare se poate modifica şi mai mult în viitor încă să nu mai putem ţine pasul cu ea”, scrie adevarul.ro.

În România, în anii ce vor urma, zilele de iarnă vor ajunge, treptat, să semene cu cele de primăvară, iar zăpada va dispărea complet. Sudul şi vestul ţării vor fi lovite cel mai puternic de secetă, atrag atenţia specialiştii.

Deja acest an a început prost din acest punct de vedere. Ianuarie 2020 a fost cea mai fierbinte lună ianuarie din ultimii 141 de ani. Precedentul record fusese stabilit în 2016.

“Este posibil să fie foarte cald, Deja primele două luni pentru mare parte a continentului, inclusiv zona ţării noastre, au fost luni călduroase. Şi februarie va fi cu valori peste mediile ultimelor decenii”, a declarat şi meteorologul Teodora Cumpănaşu.