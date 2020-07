Proiectul privind carantinarea şi izolarea - joi în plenul Camerei Deputaţilor DOCUMENT

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat că proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere plenului Camerei Deputaţilor cu "modificări majore", operate în Comisia juridică.

PSD a organizat miercuri o dezbatere la Comisia juridică cu reprezentanţi ai mai multor organizaţii neguvernamentale pe tema proiectului, după ce preşedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a afirmat că propunerea Guvernului este "un alt zombi legislativ".

Guvernul a adoptat luni acest proiect, după ce Curtea Constituţională a României a declarat ca fiind neconstituţionale textele de lege privind starea de carantină şi internarea obligatorie, pe motiv că sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

De asemenea, potrivit CCR, instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei au creat un grup de lucru în vederea înaintării unui proiect de lege pentru "punerea în concordanţă" a prevederilor cu cerinţele CCR.

Premierul Ludovic Orban a calificat decizia CCR ca fiind de "o gravitate fără precedent", susţinând că, de la începutul epidemiei COVID-19, orice demers al Guvernului şi al autorităţilor implicate în lupta împotriva acesteia a fost "boicotat, îngreunat" şi "în multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii care au fost luate împotriva voinţei Guvernului şi de atitudinea unor instituţii publice care s-au comportat ca nişte filiale declarate ale PSD".

STARE DE ALErtă. Persoanele diagnosticate pozitiv sau cu simptome de coronavirus care nu respectă izolarea sau carantina în spaţiile special amenajate de autorităţi pot primi amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge până la 20.000 lei. „Nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (1), (2) si (4) de către persoanele carantinate constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 5.000 lei pana la 10.000 lei. (2)

Nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (3) de către persoanele fizice si juridice care deţin cu orice titlu sau manipulează bunurile constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, (3) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (3) se poate dispune si măsura complementara de confiscare a bunurilor.

(4) Pentru nerespectarea masurilor prevăzute la art. 5 alin (5) de către persoanele izolate in unitatea sanitara sau in locaţiile in care personalul unităţilor sanitare desfăşoară activitate medicala specifica constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda contravenţională de la 10.000 lei la 20.000 lei in măsura in care fapta nu este săvârşită astfel încât sa constituie infracţiunea prevăzută la art. 352 – Cod penal privind zădărnicirea combaterii bolilor”, se arată în proiectul de lege aprobat de Guvern.

