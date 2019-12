Propunerea de desfiinţare a Secţiei speciale pentru magistraţi a fost respinsă în Comisia Juridică a Senatului

PSD a votat impotriva initiativei, senatorii PNL si ALDE au lipsit de la lucrarile comisiei conduse de Serban Nicolae, iar senatorii UDMR s-au abtinut.

Senatorul USR George Dirca a argumentat in cadrul Comisiei Juridice ca desfiintarea Sectiei Speciale este recomandata si solicitata atat de organizatiile europene de specialitate, cat si de instantele si parchetele din tara, insumand peste 1.200 de magistrati.

"Comisia de la Venetia a confirmat ceea ce noi de la USR am propus printr-un proiect de lege si anume desfiintarea Sectiei Speciale pentru investigarea magistratilor, care nu este decat un instrument politic folosit de catre PSD in scopuri inadmisibile pentru un stat de drept. Sectia a devenit, practic, un obstacol in lupta impotriva coruptiei intrucat nu exista o jurisdictie definita clar iar conducerea Sectiei nu este una independenta de zona politica devenind vulnerabila in fata santajului si a compromisului", a declarat George Dirca, potrivit Ziare.com.

GRECO, grupul de experti care urmaresc daca statele membre respecta standardele anticoruptie, a prezentat un raport in luna iulie 2019, in care s-a recomandat desfiintarea Sectiei Speciale, pe care o considera drept "o anomalie".

Magistratii, prin mai multe asociatii profesionale, considera ca sectia este o masura de intimidare la adresa lor, care poate functiona la indicatii politice.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi judecătorii de la cele mai mari curţi de apel din ţară au votat pentru menţinerea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, în urma consultării iniţiate de ministrul Cătălin Predoiu. Judecătorii ÎCCJ au votat pentru menţinerea SIIJ, cu unele modificări în organizarea secţiei. Desfiinţarea secţiei este dorită de PNL, de preşedintele Iohannis şi, mai ales, este prezentă în protocolul de colaboare dintre PNL şi USR.