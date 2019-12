Protecţia Consumatorului, AVERTISMENT pentru ROMÂNI. Ce fel de carne de porc nu trebuie să cumpăraţi de Sărbători

Paul Anghel recomadă evitarea cumpărării de carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor" chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, trebuie verificată starea ambalajelor şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, să se urmărească concordanţa dintre preţul de la raft şi cel de pe bonurile de casă, și să se acorde o atenţie deosebită în cazul "ofertelor promotionale".

Nutriţionistul Mihaela Bilic, despre meniul de Sărbători. "Porcul merită să fie vedeta. Secretul pentru a obţine o friptură fragedă"

"Acordaţi o atenţie deosebită la achiziţia produselor alimentare, în special în cazul "ofertelor promotionale"! În primul rând, consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită la achiziţia produselor alimentare, având în vedere că unii operatori economici vor "profita" de această perioadă pentru a-şi vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. De asemenea trebuie să verificaţi cu atenţie din punct de vedere organoleptic (aspect, miros, culoare) calitatea produselor alimentare şi să le refuze pe acelea pentru care au suspiciuni privind calitatea şi mai ales siguranţă. Recomand atenţie la produsele alimentare care prezintă urme de mucegai, care prezintă data durabilităţii minimale depăşită sau ambalajele deteriorate şi pentru care există suspiciunea deteriorării conţinutului", afirmă directorul general al ANPC.

Paul Anghel propune și un set de reguli după care să ne ghidăm în momentul în care mergem la cumpărături, criteriile pe care cumpărătorii trebuie să le aibă în vedere la achiziţionarea cărnii şi a produselor din carne, a laptelui şi a produselor lactate, a ciocolatei, a cozonacului şi a vinului pentru sărbători.

Comercializarea cărnii şi a produselor din carne

Achiziţionarea cărnii şi a produselor din carne se va face numai din locuri special amenajate, dotate şi autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe) şi trebuie să aibă ştampilă de control sanitar-veterinar;

În aceste condiţii există garanţia unui produs sigur, ce nu vă va afecta sănătatea;

Evitaţi cumpărarea de carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din „portbagajele mașinilor" chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea;

Verificaţi, prin apreciere directă, proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezenţa mucilagiilor etc), culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine etc;

Carnea trebuie să prezinte la suprafaţa o peliculă uscată, de culoare roz până la roşie, să fie fermă şi elastică, atât la suprafaţa cât şi în secţiune, iar mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;

Atenţie şi la preţ! Verificaţi concordanţă dintre preţurile afişate la raft şi cele marcate pe bonurile de casă;

Carnea achiziţionată sub formă refrigerată se va transporta, în condiţii igienice, cât mai repede la domiciliu şi se va depozita la frigider;

Produsele preambalate, care prezintă ambalajele deteriorate şi pentru care există suspiciunea deteriorării conţinutului, nu trebuie achiziţionate;

Comercializarea laptelui şi a produselor lactate

Consumatorii trebuie să fie atenţi la modul de prezentare a ambalajului;

În cazul în care ambalajul este bombat, înseamnă că a început procesul de fermentare şi produsul nu mai este propriu consumului uman;

Trebuie acordată atenţie deosebită condiţiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere cât şi la domiciliu;

Verificaţi dacă laptele şi produsele lactate sunt păstrate la temperatura indicată de producător şi refuzaţi achiziţionarea produselor care au fost expuse spre comercializare la alte temperaturi decât cele indicate de producător;

Solicitaţi vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat sistemul de autoservire, să consulte eticheta produsului pentru a analiza compoziţia şi, mai ales, încadrarea în data durabilităţii minimale;

Nu achiziţionaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare;

Consumatorii trebuie să solicite vânzătorilor informaţii suplimentare cu privire la natura produselor pe care doresc să le cumpere, întrucât există cazuri în care comercianţii expun la vânzare, în acelaşi spaţiu înlocuitori de produse lactate alături de produse lactate;

În condiţiile în care modul de prezentare (formă de calup, dimensiuni, aspect, culoare) şi chiar de etichetare sunt asemănătoare, diferenţierea este îngreunată, motiv pentru care este absolut necesar să solicite informaţii suplimentare din partea comerciantului;

Comercializarea produselor de patiserie

Achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate, unde spaţiile de comercializare trebuie să fie în permanenţă curate şi bine întreţinute;

Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecţie sanitară, respectiv halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea produselor să se facă cu mâinile acoperite de mănuşi curate sau de unică folosinţă;

Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf şi de muşte, fiind servite numai cu ustensile speciale;

Este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mână;

Pentru produsele de patiserie preambalate data durabilităţii minimale este stabilită de producător şi se va inscripţiona pe etichetă/ambalaj;

Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe bază de cacao şi grăsimi vegetale (tablete, figurine etc);

Etichetele acestor produse trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului.

În cazul produselor din import se vor înscrie numele şi adresă importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, data durabilităţii minimale, cantitatea netă şi condiţiile de depozitare;

Toate produsele din import trebuie să fie însoţite de etichete cu elementele de identificare şi informare în limbă română;

Pentru ciocolată şi produse din ciocolată: se menţionează în mod obligatoriu conţinutul de cacao substanţă uscată, exprimat în procente, astfel: "cacao... % minim";

Ciocolata proaspătă trebuie să prezinte o suprafaţă lucioasă, ne stratificată şi fără pete, să fie onctuoasă, casantă la rupere fără senzaţie de rugozitate la masticare, culoare şi gust specific, iar drajeurile trebuie să aibă suprafaţa netedă, lucioasă, uscată şi nelipicioasă;

Achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate;

Trebuie evitată cumpărarea de la vânzători ambulanţi, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;

Înainte de cumpărare, consumatorul trebuie să verifice starea ambalajelor (integritate, etanşeitate) şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;

Comercializarea vinurilor şi a băuturilor alcoolice

Conţinutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea şi adresa producătorului sau a importatorului sau a îmbuteliatorului, volumul net, concentraţia alcoolică, o informaţie privind lotul, data durabilităţii minimale pentru băuturile alcoolice cu concentraţia alcoolică mai mică de 10% vol.;

Pentru vinuri, eticheta trebuie să mai conţină următoarele informaţii: categoria de calitate, indicaţia geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară, tipul vinului, funcţie de conţinutul de zaharuri;

Consumatorul trebuie să verifice aspectul lichidului, respectiv culoarea să fie corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurităţi în suspensie;

La întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conţinutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurităţi sau scurgeri;

Marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Finanţelor.