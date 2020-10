Protest de amploare în Paris faţă de măsurile anti-COVID. Sute de oameni sunt în stradă şi cer demisia preşedintelui Macron VIDEO

"Munciţi, consumaţi şi tăceţi", au scandat cei aproape 200 de oameni care au protestat în Paris faţă de măsurile de carantinare, transmite AFP.

La faţa locului au intervenit jandarmii care au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.





JUST IN: Tear gas deployed at anti-lockdown protestors in #Paris, #France pic.twitter.com/IXfvIBirRh