Protest inedit în Piaţa Victoriei. Medicii se întind pe jos şi cer ajutor din partea lui Nelu Tătaru şi Ludovic Orban

Aceștia susțin că se simt epuizați după nouă luni de la izbucnirea pandemiei de COVID în România și solicită o întâlnire de urgență cu Ministrul Sănătății și premierul României.

Citește și: Dr. Ţincu, de la secţia ATI a Spitalului Floreasca: "Soluţia este LOCKDOWN". La câte cazuri zilnice vom ajunge în decembrie

Medicii susțin că vor veni în fiecare zi în Piața Victoriei. Aceștia imploră ajutor de la ministrul Sănătății și premierul Orban și susțin că nu se vor lăsa până când nu vor primi ajutor, echipamente medicale și spor de risc.

Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară protestează joi, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei. Medicii solicită condiții decente de muncă pentru angajații din sectorul medical.

"Protestul, numit Miting pentru Conditii de Munca Decente, este dedicat apararii dreptului lucratorilor din sanatate la conditii de munca decente si la recunoasterea meritelor, asa cum au fost acestea prezentate in cadrul Apelul lucratorilor din sanatate pentru respectarea conditiilor muncii decente. La aceasta actiune participa numarul maxim de persoane permis de lege, fiind prima manifestare in strada dedicata exclusiv apararii drepturilor si intereselor tuturor lucratorilor din sistemul public de sanatate. Acesta este primul protest din seria celor programate in fiecare zi de joi a saptamanii de Federatia Solidaritatea Sanitara, pana la rezolvarea solicitarilor", se precizeaza intr-un comunicat al Federatiei.