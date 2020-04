Proteste de amploare faţă de măsurile de autoizolare. Protestatarii cer sprijin financiar, ca urmare a pierderii locurilor de muncă

Pe reţelele de socializare au apărut mai multe clipuri în care se aude cum protestatarii cer demisia șefului regiunii și sprijin financiar din partea autorităților, ca urmare a pierderilor semnificative de locuri de muncă.

Parlamentarii locali le-au cerut oamenilor să rămână acasă și să formeze un grup de inițiativă pentru a discuta pe marginea problemei pierderilor de locuri de muncă și a dificultăţilor financiare cu care se confruntă.

Forţele de ordine i-au dispersat pe manifestanţi şi au reţinut trei organizatori, notează sursa citată.

Mass-media locală a raportat că protestul a fost inițiat de o cântăreață de operă, care, recent, a postat pe reţelele de socializare materiale video în care se spunea că noul coronavirus este o „boală machiată" și că măsurile de restricţie sunt inadecvate. Autoritățile Osetiei de Nord au inițiat o anchetă penală pentru răspândirea unor știri false despre coronavirus în Vladikavkaz.

First protest in Russia against covid lockdown. In Vladikavkaz protesters are demanding the resignation of the regional governor. They say they have no way to feed their families during lockdown. Stones being thrown at riot police now. pic.twitter.com/Xbx88BcsIU