Proteste violente în SUA, după ce poliţia a ucis un afroamerican neînarmat. S-a intervenit cu gaze lacrimogene contra mulţimii furioase

Patru ofiţeri din cadrul poliţiei din Minneapolis au fost concediaţi marţi, după ce o înregistrare video a intervenţiei a fost pusă în circulaţie pe reţele de socializare. Scena - transmisă luni seara de o trecătoare pe Facebook Live - surprinde un bărbat pus la pământ, pe burtă, de către un poliţist care îl imobilizează cu un genunchi pe gât. George Floyd se plânge - timp de multe minute - că nu poate respira şi că îl doare, în timp ce agentul, un alb, îi spune să stea calm. Un al doilea poliţist îi ţine la distanţă pe trecători, care încep să protesteze în momentul în care Floyd nu mai mişcă. "Nu mai respiră, nu mai mişcă, luaţi-i pulsul", repetă un trecător, în timp ce poliţiştii aşteaptă o ambulanţă, care soseşte după mai multe minute. El a fost transportat la un spital din oraş, unde a murit.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Minneapolis a anunţatcă bărbatul s-a opus arestării de către agenţi chemaţi la un caz de beţie pe domeniul public. Potrivit versiunii poliţiei, agenţii au intervenit luni seara, la ora locală 20.00 (marţi, 4.00, ora României), în urma unui apel telefonic care semnala un delict în curs. Ei au descoprit suspectul, în vârstă de aproxmativ 40 de ani, într-o maşină. După ce George Floyd a ieşit din vehicul, a avut loc o altercaţie, potrivit poliţiei. În timp ce l-au încătuşat, George Floyd părea să sufere, au declarat poliţiştii. O ambulanţă l-a condus pe George Floyd la spital, unde a murit la puţin timp după aceea, potrivit poliţiei. Nicio armă nu a fost folosită şi niciun poliţist nu a fost rănit, precizează forţele de ordine. Această versiune a faptelor pare să fie contrazisă de altă înregistrare video.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a denunţat un act "oribil" şi l-a acuzat pe un poliţist de faptul că a dat dovadă de o "lipsă de simţ fundamental al umanităţii". "Să fii afroamerican nu ar trebui să fie o pedeapsă cu moartea", a declarat el marţi, într-o conferinţă de presă. Şeful Poliţiei din Minneapolis a anunţat că o anchetă federală urma să fie deschisă cu privire la acest caz. Jacob Frey a anunţat ulterior pe Twitter că patru poliţişti implicaţi în această arestare au fost demişi din funcţie marţi. "Aceasta este decizia dreaptă", a subliniat el.

Trecători se reculegeau şi depuneau flori marţi la locul arestării, iar unii ţineau afişe prin care cereau poliţiei "să înceteze să mai omoare aforamericani". Avocatul familiei, Benjamin Crump, a denunţat o folosire "abuzivă, excesivă şi inumană a forţei" într-un delict "neviolent" şi a cerut încetarea "profilării rasiale şi a minimalizării vieţilor celor de culoare de către poliţie". Reculegerea a lăsat repede loc furiei, iar numeroase adunări în semn de protest au fost semnalate pe reţele de socializare în Minneapolis. Desfăşurate rapid la faţa locului, forţe de ordine au dispersat mulţimea cu gaze lacrimogene.

Cazul aminteşte de cel al lui Eric Garner, un bărbat de culoare care a murit asfixiat în timp ce era arestat de către poliţişti albi la New York în 2014.Acest caz a declanşat o mişcare de protest şi a contribuit la apariţia mişcării Black Lives Matter. Poliţia din New York (NYPD) şi din Los Angeles au interzis, ulterior, metode de imobilizare controversate, precum culcarea la pământ pe burtă.

