Proteste violente lângă Paris, elevii s-au bătut cu forţele de ordine. Liceenii cer închiderea şcolilor VIDEO

Aproximativ 100 de elevi, care cereau închiderea liceului Mireille Grenet, s-au bătut cu forțele de ordine, au vandalizat mașinile de poliție și au dat foc la coșurile de gunoi din apropierea unității de învățământ. Violențele au început luni dimineaţă, când câteva sute de elevi au început să dea foc la coșurile de gunoi și să arunce cu pietre în polițiști când aceștia au intervenit. Mașinile de poliție au fost jefuite și vandalizate.

Un pompier a suferit răni ușoare la antebraț din cauza unor proiectile improvizate. Autoritățile susțin că ciocnirile dintre forțele de ordine și elevi sunt cauzate de un „climat de violență externă" și că nu au legătură cu măsurile sanitare.

Săptămâna trecută, forţele de ordine au recurs la gaze lacrimogene după ce elevii au blocat accesul într-un liceu din Paris, în cadrul unui protest împotriva măsurilor sanitare inadecvate luate pentru a preveni contaminarea. Pentru marţi, sindicatele profesorilor au prevăzută o zi de proteste pe plan naţional.

Ministrul Educației din Franța, Jean-Michel Bllanquer a declarat, săptămâna trecută, că autoritățile de la Paris vor să evite cu orice preț închiderea liceelor și exlud trecerea la învățământ online în colegii.

Mainstream media, what is happening in #Compiegne (France)?pic.twitter.com/UpC67q339H