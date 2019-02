PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaţilor. La ce trucuri apelează pentru a menţine aparenţele. Opoziţia face scandal

Matematic, alianța PSD-ALDE nu mai are majoritatea în Camera Deputaților. Majoritate care oricum stătea într-un fir de păr și care a fost pierdută odată cu ultimele plecări din partid.

Camera Deputaților are 329 de membri, potrivit site-ului cdep.ro. Majoritatea în Cameră este asigurată de 165 de deputați. Potrivit site-ului Camerei, grupul parlamentar PSD are 147 de deputați, iar grupul ALDE are 19 deputați, deci o majoritate limită de 166 de deputați.

Numai că în ultima perioadă au avut loc o serie de demisii din PSD, lucru care strică balanța puterii. Și-au dat demisia din PSD și au anunțat că migrează spre partidul lui Victor Ponta, Pro România, deputații Mihai Tudose (fost premier), Georgian Pop, Adrian Pau, Oana Silvia Vlăducă, Constantin-Cătălin Zamfira.

În urma acestor demisii, grupul PSD nu mai are 147 de deputați, ci 142. Împreună cu cei 19 de la ALDE, alianța PSD-ALDE are 161 de deputați, sub limita minimă de 165 pentru a asigura majoritatea.

Numai că cei cinci demisionari figurează încă la grupul PSD pe site-ul Camerei, deși și-au anunțat demisia din partid (Constantin-Cătălin Zamfira încă din luna noiembrie).

PNL, USR şi PMP au anunţat că nu votează structura Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

PNL, USR şi PMP au anunţat, luni, că nu votează structura Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru noua sesiune parlamentară.

"Biroul permanent de conducere al Camerei Deputaţilor are o anumită structură ca urmare a situaţiei parlamentare a fiecărui grup parlamentar. Situaţia politică arată că PSD a început sesiunea cu 154 de deputaţi. În momentul de faţă, ca urmare a solicitărilor depuse la secretariatul general, există doar 142 de deputaţi. (...) PNL nu pune problema funcţiilor şi oamenilor, ci vorbim despre reprezentativitate şi reprezentativitate a Opoziţiei într-un organism de conducere al acestei instituţii. Şi în baza aritmeticii PSD pierde ponderea, pentru că a fost decimat prin plecările de deputaţi şi opoziţiei îi revine o voce mai puternică în organismul de conducere pentru că aşa este viaţa, pentru că sunt oameni care au spus 'la revedere' politicii abuzive şi au intrat în opoziţie. PNL vă solicită să respectaţi Regulamentul şi Constituţia", a declarat liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan.

Ea a susţinut că, în acest context, PNL ar trebui să aibă o funcţie în plus în Biroul permanent, iar o altă funcţie să revină Opoziţiei.

"Dacă nu veţi ţine cont de aceste solicitări, şi anume ca PNL să poată să participe printr-un om în plus şi Opoziţia, în afară de PNL, să primească, de asemenea, şansa unui un om în plus în Biroul de conducere, PNL nu va vota structura actuală a conducerii Camerei Deputaţilor. Vom face proteste în cadrul legal până veţi înţelege că această instituţie nu este pe persoană fizică", a spus Turcan.

Şi Eugen Tomac, preşedintele PMP, a anunţat că deputaţii grupului nu vor vota structura Biroului permanent, deoarece nu sunt de acord cu aceasta.

Dan Barna: PSD nu vrea să respecte algebra

Dan Barna, preşedintele USR, a declarat luni că PSD refuză să discute orice realocare a posturilor din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

"În mod obiectiv, situaţia actuală în ceea ce priveşte ponderile partidelor în actuala structură parlamentară face ca PSD ar trebui să piardă două locuri şi s-a discutat despre realocarea acestor locuri fie către PNL, fie către USR, fie către PMP. PSD a spus că ei consideră că nu trebuie făcută nicio modificare, deşi cifrele şi ponderea lor au scăzut cu mai mult de două procente faţă de cât aveau - un coeficient de 46% - acum sunt undeva la 42,3%, (...) dar coeficientul lor clar a scăzut, dar refuză să discute orice realocare", a spus liderul USR, Dan Barna, la Parlament.

El a susţinut că reprezentanţii PSD "pur şi simplu ne spun: nu vrem să respectăm algebra".

Conform articolului 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la începutul fiecărei sesiuni ordinare parlamentare se alege noua componenţă a Biroului permanent, adică vicepreşedinţii, secretarii, chestorii acestui for. Alegerea membrilor Biroului permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri. Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor.

Daniel Constantin a cerut înfiinţarea grupului Pro Europa. Replica lui Eugen Nicolicea

Deputatul neafiliat Daniel Constantin a anunţat, la începutul plenului Camerei Deputaţilor, înfiinţarea partidului Pro Europa, format din 20 de deputaţi ai partidului Pro România, informează Mediafax.

„Începutul sesiunii parlamentare, s-a constitut grupul parlamentar Pro Europa" format din 20 de deputaţi, dintre care 16, aşa cum spune pe regulamentul, au candidat pe lista aceluiaşi partid, respectiv PSD. De asemenea, vă informez că s-a ales ca lider de grup subsemnatul, vicelideri - Gabriela Podaşcă, Cătălin Nechifor, Mircea Dobre, Octavian Petroici şi Georgian Pop, secretari - Oana Vlăduşcă şi Ion Spânu. Lista nominală a fost depusă înainatea începerii sesiunii la secretariatul general şi la cabinetul personal şi o să vă înmânez şi eu persona", a declarat, în plen, Daniel Constantin.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a reacţionat la anunţul lui Daniel Constantin şi i-a spus că la toamnă despre înfiinţarea grupului.

„La vremea când au fost înfiinţate alte grupuri nu exista nicio interdicţie în Regulament, acum există. Chiar dacã aţi putea să vă înfiinţaţi grupul astăzi în regulament se prevede cã funcţiile se negociazã şi se schimbă începând cu sesiunea urmãtoare, adică nu întrerupem ce avem noi astăzi, crezând că mai căpătaţi o funcţie. Discutăm la toamnă dacă veţi fi grup", a afirmat deputat PSD Eugen Nicolicea.

Ulterior, Daniel Constantin a afirmat, într-o declaraţie de presă, că cei din conducerea Camerei Deputaţilor nu vor să ia act că „există oamenii aceştia. „Oricât de mulţi ani am fi de mult parcă sunt aşa inexistenţi", a precizat deputatul.

Cătălin Rădulescu va fi chestor al Camerei Deputaţilor, iar Dragoş Zisopol, secretar

Deputatul minorităţilor Dragoş Gabriel Zisopol va fi secretar în Biroul Permanent al Camerei, după demisia lui Georgian Pop din PSD, care deţinea şi această funcţie, iar deputatul PSD Cătălin Rădulescu va fi chestor.

Înlocuirea lui Georgian Pop din funcţia de secretar al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor vine după ce acesta a anunţat, săptămâna trecută, că demisionează din PSD pentru a se înscrie în Pro România.

Social-democraţii îşi vor menţine liderii de grup din prezent: Daniel Suciu la Camera Deputaţilor şi Şerban Nicolae la Senat.