PSD vrea să facă plângere la Parchetul General pentru situaţia de la Sectorul 1. Anunţ de ultima oră al lui Marcel Ciolacu

"Sunt zeci de încălcări. Am şi spus, aceste decizii au fost luate de preşedinte (preşedintele BES 1). Cum se poate într-o cameră să fie observatori numai de la un partid politic şi candidatul unui partid politic şi preşedintele Biroului Electoral. Ei ce au făcut acolo? Să ne explice. Am înţeles că a fost o renumărare, să ne arate procesul-verbal de renumărare semnat de către toţi membrii Biroului Electoral", a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu despre imaginile difuzate în presă în care pot fi văzute persoane care umblau la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit România TV, persoanele care umblau în saci ar fi membri ai USR PLUS.

Marcel Ciolacu a anunţat că social-democraţii vor face plângere la Parchetul General în acest caz.

Citeşte şi: Poliţia şi procurorii au deschis DOSAR PENAL, după apariţia imaginilor cu membri USR umblând cu saci cu voturi VIDEO

Întrebat cum au ajuns acele imagini din cadrul Biroului Electoral de Sector în presă, liderul PSD a răspuns: "Am văzut că doamna candidat a USR-ului are o singură problemă, de ce a existat acea cameră. În toată clădirea au fost camere, iar preşedintele Biroului Electoral a dispus acoperirea lor".

Poliţia şi procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 au făcut verificări şi au decis deschiderea unui dosar penal, după difuzarea unor imagini în care persoane despre care se afirmă că ar fi membri ai USR PLUS umblă la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei.

Citeşte şi: Clotilde Armand: "Toată această manipulare ordinară orchestrată de PSD este pentru intimidarea procurorului"

Jandarmeria Bucureşti precizează, referitor la imaginile în care persoane prezentate ca fiind membri USR par că umblă la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1, că încăperea în care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilată la cererea preşedintelui biroului electoral, jandarmul întocmind de fiecare dată un proces-verbal.

Candidata PNL - USR PLUS la Primăria Sectorului 1 Clotilde Armand a explicat imaginile difuzate de Antena 3 în care persoane prezentate ca fiind membri USR par că umblă la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1, afirmând că în imagini apare şi preşedintele biroului, procurorul Sprîncu Nicolae, care a decis să fie numărate semnăturile votanţilor de pe listele electorale şi care a invitat candidaţii şi observatorii pentru a-i convinge că procesul este transparent şi nu se produc fraude prin manipularea sacilor. Ea afirmă că cei care apar în imagini manipulând sacii sunt membri ai personalului tehnic al biroului electoral şi acuză încercări de intimidare a procurorului Sprîncu.