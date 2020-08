PSG - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Se anunţă nebunie în finala Ligii Campionilor 2020

PSG - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Paris Saint-Germain şi Bayern Munchen joacă, duminică, la Lisabona, pentru câştigarea Ligii Campionilor. Într-un meci care se va juca fără spectatori, PSG luptă pentru primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa, în timp ce Bayern Munchen încearcă să-l câştige pe al şaselea.

Dacă se vor impune, bavarezii vor egala Liverpool la numărul de trofee ale Ligii Campionilor, urmând să fie pe locul 3 în clasament, după Real Madrid (13 titluri) şi AC Milan (7).

Bayern Munchen a mai câştigat trofeul în 1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012–13.

Echipe probabile:

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé. Antrenor: Thomas Tuchel

Bayern Munchen: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter Flick

Ovidiu Haţegan va fi arbitru de rezervă la finala Ligii Campionilor, unde la centru va fi italianul Daniele Orsato.

Daniele Orsato va fi ajutat la cele două linii de Lorenzo Manganelli şi Alessandro Giallatini.

Arbitri şi asistenţi VAR vor fi Massimiliano Irrati (Italia), Marco Guida (Italia), Roberto Diaz Pérez del Palomar (Spania) şi Alejandro Hernández Hernández (Spania).

Ceremonia de premiere va fi condusă de preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin.

Meciul va fi transmis în România de Telekom Sport şi Digisport.

PSG - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Bavarezii nu-şi vor schimba stilul pentru a-i bloca pe Neymar şi Mbappe

Bayern Munchen nu-şi va schimba stilul de joc pentru Neymar şi Mbappe, a declarat Hansi Flick, antrenorul bavarezilor, într-o conferinţă de presă înaintea finalei Ligii Campionilor, de duminică, împotriva lui Paris Saint-Germain, relatează AFP.



"Presingul sus este ceea ce ne caracterizează. Lăsăm puţine spaţii adversarului, dar evident spaţiul în spatele liniei noastre de fund este mai mare. Am revăzut meciurile cu Barcelona şi Lyon şi va fi important pentru noi să fim atenţi la pasele lor în adâncime şi să nu le lăsăm mingea. Sigur că ştim că Parisul are jucători foarte rapizi, dar în ultimele zece luni ne-am impus filosofia, să presăm sus a fost garanţia succesului nostru şi nu vom schimba mare lucru", a afirmat tehnicianul campioanei Germaniei.



El a vorbit despre jucătorii săi Benjamin Pavard şi Jerome Boateng, care sunt incerţi pentru finală. "Sunt bucuros, ca noi toţi, că Benjamin Pavard a revenit în lot, ştiu că a avut un sezon formidabil şi că ne face bine, inclusiv prin starea lui de spirit. Nu sunt convins că va fi pregătit 100%. Astăzi (sâmbătă) mai e un antrenament, după care vom vedea cum facem echipa", a spus Flick.



"Jerome Boateng (accidentat în meciul cu Lyon - n. r.) se va antrena astăzi. Sunt un antrenor căruia îi place să aştepte ultima şedinţă înaintea partidei pentru a se hotărî. Vom vedea."



Despre PSG, Flick a spus: "Este o echipă foarte bună, care joacă în mare viteză şi are fotbalişti foarte buni. Nu doar în atac, ci şi în linia de fund, cu Thiago Silva şi Marquinhos. Au luat doar cinci goluri în Liga Campionilor, se vede că nu doar atacul lor funcţionează, ci şi apărarea. Avem un plan, sper că-l vom putea aplica. Nu vom putea câştiga decât dacă vom fi toţi la capacitate maximă, numai aşa."

PSG - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Fără zone dedicate fanilor la Paris



Finala Bayern - PSG va avea loc duminică, pe Estadio da Luz din Lisabona, de la ora 22:00.Primăria Parisului şi surse din cadrul poliţiei au anunţat că în capitala Franţei nu vor fi organizate zone dedicate fanilor, duminică, în ziua finalei Ligii Campionilor, dintre PSG şi Bayern Munchen, relatează AFP.

Potrivit Annei Souyris, oficial din cadrul primăriei Parisului, primarul Anne Hidalgo nu este de acord să existe fan zone-uri.

În zona Parisului, situaţia sanitară este din ce în ce mai tensionată, din cauza coronavirusului.

“Trebuie să existe o sărbătoare, dar trebuie să ne obişnuim să sărbătorim altfel”, a spus Souyris, care a recomandat să fie grupuri mici de cel mult zece persoane, în locuri în care se poate respecta distanţarea socială.

Anne Souyris a precizat că propunerea organizării de fan zone-uri, venită miercuri din partea ministrului delegat al Sportului, Roxana Mărăcineanu, este una “proastă, care nu reflectă şi nu are sens din punct de vedere sanitar”.

Mii de fani au sărbătorit, marţi seară, la stadionul Parc des Princes şi pe Champs-Elysees, calificarea echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor.

Finala Ligii Campionilor, PSG – Bayern Munchen, va avea loc duminică seară, la Lisabona.