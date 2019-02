Pubertate precoce. Tot ce trebuie să ştie părinţii

Pubertatea precoce incepe sa se instaleze intre 7-8 ani la fetite si in jurul varstei de 9 ani la baieti, in conditiile in care in mod obisnuit, media se afla undeva la 10 ani la fete si 12 ani la baieti. Exista insa si cazuri de pubertate precoce care isi fac simtite primele semne inca de la 5 ani. Pubertatea precoce poate afecta fizic si emotional un copil, iar cateodata poate ascunde o problema de sanatate nedescoperita inca.