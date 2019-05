E oficial. Se dau bani de la stat ca să-ţi iei televizor sau frigider. Cum primeşti VOUCHERELE

Românii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achiziţia unui televizor cu eficienţa energetică A+, în cadrul programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului.

Programul prevede înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

”Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic”, se arată în ghid.

Sumele alocate unei sesiuni de finanţare, rămase neutilizate, se pot reporta pentru sesiunea următoare, dacă aceasta din urmă are loc în cadrul aceluiaşi an bugetar, potrivit Ministerului Mediului. Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic.

Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente:

a) 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;

b) 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;

c) 300 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++;

d) 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++;

e) 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++);

f) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++;

g) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++.

h) 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A;

500 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A+".

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

– achiziţia de maşini de spălat rufe/vase, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare şi aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile;

– TVA aferentă echipamentelor achiziţionate prin program.

Demontarea/montarea aparatelor de aer condiţionat intră în sarcina beneficiarilor şi nu este considerată cheltuială eligibilă."

Gavrilescu anunţa că fondurile alocate programului „Rabla pentru electrocasnice" vor fi dublate faţă de anul trecut ca urmare a numărului mare de cereri, conform adevarul.ro. „Deja este extins ghidul de finanţare pentru televizoare, pentru maşini de spălat vase. Vrem să extindem acest proiect, Rabla pentru electrocasnice, şi pentru instituţiile statului. Am constatat în instituţia pe care o conduc că am reuşit să scot peste 11.000 de kg de DEE-uri din subsolul Ministerului Mediului. Erau acolo calculatoare de zeci de ani, televizoare, tot felul de carcase şi aşa mai departe.

Deci, peste tot există astfel de deşeuri şi îmi doresc ca în felul acesta să ajutăm autorităţile locale, instituţiile statului, să îşi cumpere echipamente noi, care nu consumă energie multă, care ocupă spaţiu puţin, care sunt şi din punct de vedere estetic plăcute ochiului, deci din toate punctele de vedere să avem câştig. Pentru instituţii publice încă nu am gândit ghidul de finanţare, nu vă pot spune exact ce elemente vom lansa, acum lucrăm la el, dar întâi lansăm ghidul pentru persoane fizice. Anul acesta am dublat suma faţă de bugetul anului trecut, când în trei zile s-au folosi toţi banii", a declarat Graţiela Gavrilescu.