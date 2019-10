Articol publicat in: Societate

Radarele poliţiei, dezvăluite şoferilor în trafic de încă o aplicaţie de tip Waze

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Google Maps va permite utilizatorilor să semnaleze radarele de poliţie pe le observă şi a împărtăşi informaţia cu ceilalţi şoferi din trafic. Compania a decis să introducă această funcție care are deja succes pe alte aplicaţii, precum Waze. Foto: 4tuning.ro Google a anunţat că utilizatorii de Google Maps pe Android sau iOS vor putea să raporteze incidente precum: -radare

-accidente

-trafic îngreunat

-străzi închise

-obstacolele de pe traseu Citeşte şi Olandezul acuzat că a ucis-o pe fetiţa din Dâmboviţa, dat de gol de aplicaţia GOOGLE MAPS Aplicaţii precum Waze, deţinută tot de Google, au atras critici vehemente de la organizaţiile de poliţie pentru că le permit şoferilor să vadă locaţiile agenţilor de poliţie, scrie startupcafe.ro. La fel ca şi în cazul Waze, opţiunea Google Maps îi lasă pe utilizatori să raporteze doar radarele de viteză. Un purtător de cuvânt al Google a declarat că gigantul american consideră că astfel va contribui la eforturile de a face drumurile mai sigure, argumentând că „informarea şoferilor cu privire la radarele de viteză îi obligă să conducă mai atent şi să ia decizii mai sigure când sunt pe drum". loading...

