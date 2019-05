Radu Mazăre este în continuare în închisoare, în Madagascar. Fratele fostului primar vine cu ultimele detalii privind extrădarea

"in momentul de fata este în puscarie, exact unde a fost si zilele trecute. Nu are vreo informatie despre cum va evolua ziua asta. Nu l-a căutat nimeni, nu i-a zis nimeni despre un program al zilei. (...) Nu are nici cea mai mica idee, nu stim ce face partea romana acolo. (...) Nu a fost mutat aseara, fiind si weekend nu a fost mutat. Este in continuare in acea camera groaznica, intr-o asteptare confuză", a declarat Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazăre, într-o intervenţie telefonică la România TV.