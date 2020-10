Radu Oprea, senator PSD: "Am văzut 11 luni ce au făcut inconştienţii ăştia, va fi de 10 ori mai rău"

"PSD a incercat tot ce este omeneste posibil, legal, pentru ca aceste alegeri sa aiba loc atunci cand situatia medicala o va permite. S-a iesit din calendarul pentru modificarea acestei legi.

Acum facem un apel la toti romanii sa vina la vot, pentru a ne salva sanatatea si locurile de munca.

Am vazut ce au facut timp de 11 luni acesti iresponsabili si va fi de 10 ori mai rau, daca acestia vor ramane inca patru ani la guvernare.

Ati vazut cifrele de azi, iar in afara acestora sunt foarte multe drame. Sunt iar peste 100 de morti, nu se mai poate asa.

Este corect fata de cetateni, ca atunci cand suntem in campania electorala sa prezentam cifre exacte. Noi am prezentat asa ceva, sunt sute de ore de munca in spatele acestor calcule. Domnul Citu ne spune doar povesti.

Sunt foarte multi analisti care in aceste zile vin cu scenariul majorarii TVA. Noi am spus foarte clar in programul de guvernare ca nu vom majora taxe si impozite. Atata timp cat domnul Citu nu a avut o pozitie clara pe aceasta tema, ne putem gandi.", a declarat Radu Oprea.

Întrebat ce birou i-a fost repartizat la Senat Gabrielei Firea, după ce aceasta a postat pe Facebook o fotografie, spunând că şi-a luat deja în primire noul birou, Oprea a declarat că nu cunoaşte subiectul.

"Eu nu am sub nicio forma o astfel de informatie si am dubii.", a spus Oprea.

Liderul senatorilor PSD Ştefan Radu Oprea a anunţat şi că pe ordinea de a Consiliului Politic Naţional al partidului de joi, ora 12.00, este excluderea din partid a lui Ion Ganea, secretarul Biroului permanent al Senatului care a boicotat alături de PNL şi USR şedinţele conducerii forului legislativ pentru a nu putea fi trimis la comisie şi apoi în plen proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor şi nu Guvernul.

"PSD a convocat deja la ora 12.00 Consiliul Politic Naţional, având pe ordinea de zi propunerea de excludere a domnului Ion Ganea. Noul PSD nu tolerează astfel de comportamente, dar dincolo de acest lucru rămân faptele. Dreapt unită PNL-USR, la comandat lui Iohannis, a blocat una dintre instituţiile fundamentale ale statului în scopuri electorale, aşa cum au blocat toate măsurile pentru sănătate. Sunt dispuşi să omoare democraţia şi să distrugă sănătatea românilor pentru alegeri. Asta au făcut de la început. Boicotul are un singur rezultat – se iese din acel calendar prin care se putea adopta în timp util legea prin care Parlamentul putea amâna data alegerilor. PSD a încercat tot ce este omeneşte posibil, legal vorbind, pentru ca aceste alegeri să aibă loc atunci când situaţia sanitară va fi sub control. Am iniţiat legi, am cerut consultări la Cotroceni, şi chiar un Pact pentru Sănătate. Nu i-a interesat absolut nimic. Acum facem apel către toţi românii să vină la vot şi să sancţioneze cinismul lui Iohannis şi al PNL. Va fi de zece ori mai rău în următorii 4 ani, dacă aceşti iresponsabili vor fi la putere", a afirmat Ştefan Radu Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul PSD.

