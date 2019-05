Răducu Mazăre, dezvăluiri din Madagascar despre tatăl său: Doarme pe o saltea de burete. Nu trebuie să îi plângem de milă

"Sunt in Antananarivo, il vizitez pe tata zilnic, ii duc de mancare. Este in centrul de detentie pentru pentru cei care urmeaza sa fie extrădaţi de aici. Multe nu are ce sa faca, sta, ii ducem de mancare si mai vorbim cu el. Doarme pe o saltea de burete, merge la o baie comuna, nu trebuie sa ii plangem de mila, suntem caliti. A trecut prin multe. Este bine cu moralul, fizic. Asteptam sa se demareze procedurile. Ascultam in legatura cu trimiterea avionului, insa nu este asa simplu, se trimit documentele din Romania, se intra pe o procedura judiciara internationala. Dosarul trebuie sa ajunga la judecatori sa fie judecat, poate sa dureze, aici in Madagascar traim intr-o tara democrata", a subliniat fiul lui Mazăre.

Băiatul fostului primar a spus şi cum a fost reţinut Radu Mazăre. "Era pe aeroport sa plece şi a venit un anume comisar şi i-a spus sa mearga cu el, fara sa ii arate o hartie. La dus la sectie in Antananarivo. El pleca in Diego Suarez in nord unde are terenul si unde a stat pana acum.

Cei in Madagascar nu au o lege pentru azilanti, dar a depus la ONU si este inregistrat acolo. Nu ne-am asteptat sa se intample ce s-a intamplat. Aceasta cerere la ONU ii ofera protectie si statut de azilant, insa lucrurile nefiind batute in cuie aici, nu au interpretat in sensul pozitiv si l-au retinut. Nu ma pricep la franceza, dar va pot trimite o declaratie a avocatului de aici in care spune de abuzurile facute in retinerea lui.

Asteptam sa vina documentele din Romania, care vor demara procedura judiciara. Sa vina raspuns de la ONU, speram sa fie in avantajul lui.

Mi-a cerut cărţi şi i-am dus ce citeam eu. O revista Lumea care apare lunar, luata de mine, Patimile lui Hristos. Cred ca ii sunt de ajuns", a conchis Răducu Mazăre la România TV.

Radu Mazăre a fost arestat, miercurea trecută, în Madagascar. "Autoritățile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Române, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, faptul că un cetățean român, urmărit internațional pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 9 ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioadă de 6 zile", a anunţat Poliţia Română.

Poliția Română a sesizat Curtea de Apel București cu privire la arestarea lui Radu Mazăre, în Madagascar. Curtea de Apel București a analizat dacă sunt întrunite condițiile extrădării, iar, după aceea, instanța va informa Ministerul Justiției, care o să trimită către Madagascar cererea de extrădare. Ulterior, autoritățile de acolo se vor pronunța cu privire la acestă cerere.

Fostul primar al Constanţei este urmărit internaţional şi are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare în dosarul privind retrocedări ilegale de plajele în Constanţa.